Corona-Tests an Bayerns Schulen sind rechtmäßig

Bayerische Schüler dürfen weiterhin nur mit einem negativen Corona-Test am Präsenzunterricht teilnehmen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof lehnte den Antrag einer Grundschülerin ab, die Regelung vorläufig außer Vollzug zu setzen.

Das Gericht hatte aufgrund der Infektions- und Gefährdungslage keine rechtlichen Bedenken. Mit der Regelung könne den besonderen schulischen Bedürfnissen von Schülern und Lehrkräften Rechnung getragen werden.

Negativer Test nötig zum Schulbesuch

Die Regelung sieht vor, dass am Präsenzunterricht nur teilnehmen darf, wer ein negatives Testergebnis vorweisen kann. Das Gericht stellte aber klar, dass die Teilnahme an den Tests freiwillig sein müsse. Wollten Eltern ihre Kinder nicht testen lassen, müssten die Schulen DIstanzunterricht für diese Kinder anbieten. Gäbe es keinerlei Möglichkeit am Unterricht teilnehmen zu können, sei nicht von der erforderlichen Freiwilligkeit auszugehen. Denn den betroffenen Schülerinnen und Schülern würden dann Nachteile entstehen.

Auch Anwalt aus Forchheim klagte

Im Übrigen müsse sichergestellt sein, dass in den Schulen nur solche Tests verwendet werden, die auch für die jeweiligen Altersgruppen freigegeben seien. Gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes gibt es keine Rechtsmittel. Ein entsprechender Eilantrag eines Forchheimer Anwalts ist noch offen. Er hatte im Namen zweier Schüler ebenfalls versucht, die Tests vorläufig außer Vollzug zu setzen.