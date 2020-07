Corona-Tests am Münchner Flughafen bisher gut angenommen

Bisher haben sich nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) rund 1.500 Reiserückkehrer am Flughafen München auf das Coronavirus testen lassen.

Das Testzentrum befindet sich in drei von der Flughafen-Feuerwehr aufgebauten Zelten im München Airport Center, am Übergang zwischen den Terminals im südwestlichen Teil des Flughafens. Derzeit sind rund 30 MitarbeiterInnen damit beschäftigt, Abstriche bei Urlaubsrückkehrern vorzunehmen.

Schnelle Analyse am Flughafen

Das Abstrichmaterial kann gleich am Flughafen analysiert werden, ein Ergebnis ist laut LGL innerhalb von drei Stunden möglich. Ist die Nachfrage aber höher, werden die Proben gesammelt und in ein Labor gebracht. Die Getesteten können nach dem Abstrich nach Hause fahren. Sie werden verständigt, sobald die Testergebnisse da sind. Ist der Befund positiv, wird die Person vom Gesundheitsamt benachrichtigt und in Quarantäne geschickt.