Corona-Tests am Flughafen: Nürnberger Airport braucht Vorlauf

Ein bis maximal zwei Wochen benötige der Nürnberger Flughafen Vorlauf, um die Corona-Tests für Reiserückkehrer durchzuführen. Das sagte Flughafen-Geschäftsführer Michael Hupe dem BR am Mittag. Der Airport sei mit den Behörden entsprechend in Kontakt. Für konkrete logistische Planungen brauche man aber genaue Angaben, etwa welche Flächen für ein Testzentrum benötigt werden.

Flughafen begrüßt Planungen zu Corona-Tests

"Solange wir das Konzept nicht kennen, können wir aber auch schwer sagen was zu tun ist", so Michael Hupe. Prinzipiell begrüße der Nürnberger Flughafen-Geschäftsführer aber die Planungen für Corona-Tests für Reiserückkehrer. Die Tests brächten den Reisenden mit Blick auf eine mögliche Infektion Sicherheit.

Corona-Tests bei der Einreise

Reisende aus dem Ausland sollen die Möglichkeit bekommen, sich bei der Einreise nach Deutschland kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Unabhängig davon, ob die Reisenden aus Risikogebieten kommen oder nicht. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will an allen Flughäfen im Freistaat freiwillige Corona-Tests ermöglichen. Auch Reisende mit dem Auto sollen demnach die Möglichkeiten für Corona-Tests bekommen, beispielsweise mittels Testzentren an Grenzübergängen.