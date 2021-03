Flughafen München: Reisende nehmen Testpflicht gelassen

Leicht gebräunt und mit getönter Brille kommt Diana König am Flughafen München strahlend mit ihrem Koffer vom Gepäckband. Mallorca sei einfach toll gewesen, schwärmt sie. Nur das Urlaubsende sei chaotisch gewesen, als die Landshuterin erfuhr, dass seit Dienstag, 30. März 0:00 Uhr ein negativer Corona-Test für die Einreise vorgeschrieben ist.

Corona-Test für 250 Euro

Am Flughafen in Palma de Mallorca habe sie keinen Testtermin bekommen, berichtet sie. "Dann habe ich bei einer Ärztin in Andratx 250 Euro für den Test gezahlt." Erst um 1.30 Uhr morgens kam das negative Testergebnis – und damit das OK für die Urlauberin, dass sie wie geplant nach Hause fliegen konnte.

"Weder geärgert, noch überrascht"

Repräsentativ scheint diese Geschichte aber nicht zu sein. Andere Mallorca-Rückkehrer berichten von kleinen oder gar keinen Problemen. Entsprechend gelassen haben sie dann auch auf die neue Testpflicht reagiert. "Es hat uns weder geärgert, noch überrascht, wir haben es halt einfach gemacht", sagt eine Frau, die ebenfalls gerade aus Mallorca zurückkommt. Sie mussten nur 450 Meter ins benachbarte Hotel laufen, wo die Hotelkette einen Arzt für die Corona-Tests organisiert hatte.

Negatives Test-Ergebnis schon beim Check-In

Die meisten Urlauberinnen und Urlauber sind bei den Corona-Tests auch deutlich preisgünstiger weggekommen als Diana König. Sie berichten von 30 Euro pro Test. Die negativen Test-Ergebnisse müssen die Passagiere verpflichtend schon beim Einchecken im Ausland vorlegen, andernfalls dürfen sie gar nicht ins Flugzeug.

Positive Zwischenbilanz der Bundespolizei

Ob die Passagiere und die Airlines sich an die Testpflicht gehalten haben, kontrolliert nach der Landung im Erdinger Moos die Bundespolizei. "Bis jetzt läuft es sehr entspannt", sagt Sprecher Christian Köglmeier. Die Maschine aus Mallorca war zunächst die einzige aus einem Nicht-Risikogebiet, und die "relativ wenigen Passagiere" hätten alle einen negativen Corona-Test vorweisen können. Er gehe davon aus, dass die Airlines die Testpflicht ernst nähmen, so Köglmeier, nicht zuletzt, weil andernfalls ein Bußgeld drohe.