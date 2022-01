Corona-Testpflicht in Kitas: Erster Schritt, aber nicht genug 

"Hilflos, ausgeliefert, ohnmächtig", so fühlen sich Elisabeth Jung und Stefanie Koller von der Elterninitiative "Stimme für Kinder in Kempten" mit Blick auf das Infektionsgeschehen durch die Virusvariante Omikron. Die beiden Kemptenerinnen sind Mütter von Kita-Kindern und wollen ihren Kindern den sozialen Kontakt zu anderen Kindern ermöglichen. Heißt, ihre Kinder gehen trotz hoher Inzidenzen weiter in den Kindergarten. Allerdings können Jung und Koller ihren Nachwuchs deshalb kaum mehr vor einer Coronainfektion schützen, sagen sie im BR-Interview.

Kritik: Tests erkennen Infektion zu spät

Die Testnachweispflicht, die es in Bayern seit zwei Wochen für Kita-Kinder gibt, halten sie für einen Schritt in die richtige Richtung, aber nicht für ausreichend. Die Tests würden Infektionen zu spät erkennen, denn Kinder, die möglicherweise bereits ansteckend sind, besuchen die Einrichtung weiterhin.

PCR-Pooltests für Kita-Kinder gefordert

Die beiden jungen Mütter wiederholen deshalb ihre Forderung von vergangenem Dezember: Für Kita-Kinder sollen, wie es in der Schule schon seit Monaten gehandhabt wird, flächendeckend PCR-Pooltests eingeführt werden. Infektionsketten könnten so eher unterbrochen und auch die kleinen Kinder besser geschützt werden.

Test-Stress für die Eltern

Hinzukommt, dass ihrer Erfahrung nach das Testen der Kinder die Eltern, vor allem Alleinerziehende unter Druck setzt. Größtes Problem sei dabei nicht, die Zeit für die Schnelltests morgens einzuplanen, sondern später auch dranzudenken, die Tests beziehungsweise das zugehörige Formular mit in den Kindergarten zu nehmen. Die Kitas dürfen die Kinder ohne Testnachweis nicht aufnehmen. „Wer zum Beispiel dann in die Arbeit muss, für den ist das ein enormer psychischer Druck“, berichtet Elisabeth Jung.

Testnachweise werden zuverlässig abgeliefert

Die Stadt Kempten ist mit den Erfahrungen der vergangenen zwei Wochen in Sachen Corona-Tests für Kita-Kinder ganz zufrieden. Thomas Baier-Regnery, Leiter des Referats Jugend, Schule und Soziales bei der Stadt Kempten, berichtet, die Eltern liefern die Testnachweise zuverlässig ab. Das funktioniere reibungslos. Er bekomme dadurch auch ein gutes Bild, wo sich das Infektionsgeschehen gerade wie entwickle.

Vom Freistaat allein gelassen

Die Sorgen der Elterninitiative „Stimme für Kinder in Kempten“ könne er trotzdem nachvollziehen. Im BR-Interview betonte er, ebenfalls via PCR-Pooltestungen den Besuch der Kitas sicherer machen zu wollen. Als Stadt fühle er sich dabei allerdings vom Freistaat Bayern allein gelassen: In Sachen Organisation und Logistik und auch im EDV-Bereich brauche Kempten Unterstützung. Durch die Corona-Pandemie arbeite auch das städtische Personal an der Belastungsgrenze und könne kaum zusätzliche Aufgaben übernehmen.

Ausreichende Kapazitäten im Labor?

Des Weiteren müsse sichergestellt sein, dass ausreichend Laborkapazitäten vorhanden sind, um die zusätzlichen PCR-Pooltests aus den Kitas zeitnah auszuwerten. „Die Auswertung muss abends vorliegen, um auf positive Ergebnisse unmittelbar reagieren zu können“, so Baier-Regnery.

PCR-Pooltests in den Kitas starten

Trotz aller Hürden will die Stadt Kempten in den nächsten Tagen mit PCR-Pooltests in Kitas starten. In zwei Einrichtungen soll die Pooltestung ausprobiert werden - mit der Hoffnung, das Verfahren bald auch flächendeckend anbieten zu können. Außerdem sei die Stadt gerade dabei, in Einrichtungen wo es nötig ist, weitere Luftreinigungsgeräte anzuschaffen und diese einzubauen.