Corona-Testpflicht in Kitas: Eltern mit gemischten Gefühlen

Es ist Viertel nach sieben am Morgen: Erzieherin Karin Ziegaus steht an der Tür der Kindertagesstätte in Otzing im Landkreis Deggendorf und kontrolliert den Eingang. Nur mit negativem Test darf sie die Kinder in die Einrichtung lassen. Die Eltern müssen das Ergebnis schriftlich bestätigen.

Großteil der Eltern für Testpflicht in Kitas: "Mehr Sicherheit"

Die meisten Eltern in der Otzinger Kindertagesstätte haben kein Problem mit der seit Montag geltenden Corona-Testpflicht: "Man fühlt sich sicherer, wenn alle das machen", meint eine Mutter. Ein Vater erzählt, dass er mit seinen Kindern die Tests am Frühstücktisch gemeinsam durchgeführt habe, "kein großes Ding. Testen ist wichtig, genauso wie Impfen." Eine andere Mutter ist der Meinung: "Die Kinder haben sich schon dran gewöhnt. Ich glaube, dass die Eltern viel mehr Probleme damit haben als die Kinder."

Test zu Hause: Vertrauenssache zwischen Eltern und Kita

Elternbeirat und Kita-Leitung in Otzing haben sich auf den Test zu Hause geeinigt. Das auszufüllende Formular mit der Unterschrift können sich die Eltern von der Kita-App herunterladen. Ob die Eltern die Tests wirklich zu Hause durchführen - das ist eine Vertrauenssache zwischen Kita und Eltern, meint Erzieherin Karin Ziegaus.

"Ich habe sehr viel Vertrauen in unsere Eltern, dass sie es gewissenhaft machen - es ist ja im Interesse von allen, dass die Kita aufrecht erhalten bleibt, dass wir geöffnet haben und gesund bleiben." Karin Ziegaus, Erzieherin

Ziegaus hält die Tests zu Hause für sinnvoll. Es gebe auch die Möglichkeit einer Pool-Testung in den Kitas. Das aber wäre zu aufwändig, meint sie. Dafür gebe es zu wenig Personal. Hinzu kommt, dass in Kitas die Kinder sehr klein und sehr jung sind. Für die Erzieherin sind Tests zu Hause daher im vertrauten Umfeld der Eltern die bessere Variante.

Sozialministerin Trautner verteidigt Corona-Tests für Kitakinder

So sieht es auch Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner (CSU). In den Kitas zu testen würde laut Trautner das Erziehungspersonal überfordern. Sie hat die Tests in Kitas am Montag nochmals verteidigt: "Ich glaube, dass es wirklich funktionieren wird, weil die Eltern ja auch größtes Interesse daran haben, dass die Sicherheit in den Kitas sehr hoch ist."

Corona-Tests kostenlos für Kinder

Die Tests müssen die Eltern nicht selbst bezahlen. Der Freistaat gibt dafür Berechtigungsscheine aus, mit denen Test-Kits in Apotheken abgeholt werden können.