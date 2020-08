Corona-Testpflicht für Urlauber aus Risikogebieten.

In immer mehr Ländern steigen die Corona-Infektionszahlen zu Höchstwerten. Da demnächst die Sommerferien für die ersten Bundesländer enden, werden bald auch aus Risikogebieten Urlauber nach Deutschland zurückkommen. Wissenschaftler und Politiker fürchten darum den Beginn einer zweiten Welle. Die Regierungen von Bund und Ländern bemühen sich um eine Eindämmung des Risikos.

Kostenlose und freiwillige Tests in Deutschland

Seit Samstag können sich alle Rückkehrer aus dem Urlaub innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland kostenlos testen lassen - auch wenn sie keine Krankheitsanzeichen haben. Das legt eine Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fest. Dies soll zum Beispiel in Teststellen an Flughäfen, in Gesundheitsämtern und Arztpraxen möglich sein. Die Kosten trägt letztlich der Staat.

Kostenlose Teststationen in Bayern

In Bayern können sich Urlauber schon seit Donnerstag bei der Einreise nach Deutschland an mehreren Teststationen auf Corona freiwillig und kostenfrei testen lassen. Das ist möglich an den Flughäfen von München, Nürnberg und Memmingen, an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg und an drei grenznahen Autobahnraststätten an der A93, A8 und der A3.

Es genügt die Vorlage eines Boarding-Passes, eines Tickets, einer Hotelrechnung oder eines sonstigen Belegs, der nachweist, dass man sich im Ausland aufgehalten hat.