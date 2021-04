Corona-Testpflicht an Schulen: So lief Tag eins in Neugablonz

Morgens, kurz vor acht in der Klasse 4b der Gustav-Leutelt-Schule in Neugablonz: Lehrerin Dietlind Zenker leitet ihre Schüler zum ersten Mal beim Corona-Selbsttest an. Vor jedem Kind liegen eine Packung mit einem Test-Stäbchen, einer kleinen Testkassette, Taschentücher und einem Röhrchen mit einer Pufferlösung auf dem Tisch. Die Schüler packen die Abstrich-Stäbchen für die Nase aus und los geht's: "Du schiebst das Stäbchen so weit rein, bis du merkst: Da stößt du an", erklärt Lehrerin Dietlind Zenker. "Und dann drehst du das am Rand von deinem Nasenloch entlang."

Kinder sorgen sich etwas falsch zu machen

Am ersten Tag der Testpflicht nimmt sich die Lehrerin viel Zeit, um den Kindern zu zeigen, wie so ein Selbsttest funktioniert. 20 Minuten dauert es, bis alle Schüler ihren Test erfolgreich hinter sich gebracht haben. Jetzt müssen sie aber noch eine Viertelstunde warten auf ihr Ergebnis. Etwas nervös schielen einige auf den Teststreifen: "Es war einfach. Aber ich hatte ein bisschen Angst, dass ich was falsch mache", sagt eine Viertklässlerin. "Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, ob es negativ oder positiv ist."

Vorbereitungen der Lehrer in den Ferien

Wegen der hohen Inzidenzzahlen in Kaufbeuren dürfen nur die Abschlussklassen, also die Viert- und die Neuntklässler, in dieser Woche an der Gustav-Leutelt-Grund- und Mittelschule zum Unterricht kommen. Und das auch nur im Wechselunterricht. Schulleiter Frank Hortig und seine Kollegen hatten in den Ferien noch alles vorbereitet, damit die Tests in der Schule Montagfrüh wie geplant losgehen konnten. Zwei Fachlehrer hatten eigens Halterungen aus Holz gebaut, damit die Teströhrchen nicht so leicht umfallen können. Der Rektor und seine Vertreterin haben die Kisten mit den Tests gepackt und noch am Wochenende Fragen vieler besorgter Eltern beantwortet.

Schulleiter: "Test gehört nicht in die Schule"

Jetzt wird auch an der Gustav-Leutelt-Schule wie vom Kultusministerium vorgeschrieben verpflichtend getestet – auch wenn sich das Schulleiter Hortig anders wünschen würde: "Aus meiner Sicht gehört der Test nicht in die Schule", sagt der Rektor. Ihm wäre es deutlich lieber, die Eltern würden die Selbsttests mit ihren Kindern daheim machen, um das Risiko zu verringern, dass ein Kind krank die Schule kommt. "Dann würden die Eltern zuhause sehen: Das Kind ist negativ und kann in die Schule. Oder das Kind ist positiv und wir müssen einen richtigen Test machen lassen", sagt der Schulleiter. Doch um die Kontrolle zu behalten, dass wirklich jedes Kind getestet wird, schreibt das Kultusministerium die Tests in der Schule vor.

Tests rauben knappe Unterrichtszeit

Lehrerin Dietlind Zenker wäre es auch lieber gewesen, die Betreuung der Tests hätten nicht die Lehrer zusätzlich übernehmen müssen. Und das auch noch in der wegen des Wechselunterrichts ohnehin knappen Unterrichtszeit, "aber lieber nehme ich mir die Zeit für den Test und ich weiß dann: Alle Kinder, die hier sitzen, sind gesund."

Hoffen auf Routine

Nur Schüler, die sich in der Schule unter Aufsicht selbst negativ getestet haben oder einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen können, dürfen am Unterricht teilnehmen. Viele Eltern hatten im Vorfeld Bedenken, was passiert, wenn ihr Kind vor der ganzen Klasse ein positives Ergebnis bekommt. Lehrerin Dietlind Zenker hofft, dass sich das einspielen wird: "Je mehr Routine man hat und auch die Kinder mit dem Testen kriegen, desto einfacher geht man auch damit um", glaubt die Viertklasslehrerin. Natürlich müsse man versuchen, den Kindern die Sorgen zu nehmen. "Auf der anderen Seite muss man sagen: Lieber erfahren wir das früher als später", sagt Zenker.

Alle Tests an Tag eins negativ

Bei allen Schülern der Gustav-Leutelt-Schule, die am Montagmorgen zum Unterricht kommen durften, fiel das Testergebnis an Tag eins der Testpflicht negativ aus. Rektor Frank Hortig glaubt, dass sich alle an seiner Schule an die neue Situation gewöhnen werden. "Der Test gehört jetzt bis auf Weiteres dazu und es wird nicht zu irgendwelchen Katastrophen kommen", sagt der Schulleiter. "Aber es ist nichts Schönes. Die Leute wollen eigentlich Normalität. Aber wir sind wieder einen Schritt weiter weg davon."