Corona-Testmöglichkeiten in Forchheim und Bamberg an Weihnachten

Sowohl an Heiligabend als auch an den Feiertagen stehen in Bamberg und Forchheim ausreichend Testmöglichkeiten zur Verfügung. Das teilen die Hilfsdienste Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) mit.

Neunmal mehr Corona-Tests als zuvor

Die Nachfrage nach Corona-Tests sei seit der Wiedereinführung der kostenlosen Bürgertests stark angestiegen. Alleine das BRK berichtet bayernweit von einer Verneunfachung der Testungen in den vergangenen fünf Wochen. Familienfeste, aber auch der Start in den Weihnachtsurlaub würden die Zahlen auch an den Feiertagen ansteigen lassen. "Wir rechnen mit einer sehr hohen Nachfrage nach Bürgertests in der Stadt Forchheim und in den umliegenden Gemeinden", so Lukas Hänsch vom ASB Forchheim.

Freiwillige stellen Testungen sicher

Sowohl Hilfsorganisationen und Feuerwehren als auch Apotheken und private Anbieter würden auch an den Feiertagen Testungen anbieten. Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass viele Freiwillige bei den Hilfsorganisationen diese Arbeit übernähmen, und das bereits das zweite Jahr in Folge, so Hänsch weiter.