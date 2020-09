Corona-Testergebnisse in Unterfranken meist binnen 48 Stunden

In Rhön-Grabfeld hingegen gehe es mit nur einem Tag bis zum Ergebnis derzeit besonders schnell. Das liege an der engen Zusammenarbeit mit einem Testlabor in Bad Kissingen, so das Gesundheitsamt.

Testergebnisse brauchen am Wochenende länger

Wie schnell die Auswertung generell erfolgt, hängt von der Frequentierung, den Laboren und dem Tag der Testung ab. So müssen Getestete über das Wochenende meistens einen Tag länger auf das Ergebnis warten als bei einem Schnelltest am Anfang einer Woche. Oberste Priorität sei es, die Testergebnisse so schnell wie möglich an die Reiserückkehrer und Getesteten mitzuteilen, heißt es aus allen Landratsämtern.

Landratsämter bemühen sich um schnelle Tests

Urlaubs-Heimkehrern und Leuten, die sich auf Covid-19 untersuchen lassen möchten, soll eine unkomplizierte und rasche Testung ermöglicht werden. Organisiert werden die Tests entweder von den Gesundheitsämtern oder der KVB für die Untersuchungen beim Haus- oder Facharzt. Die Tests an Autobahnen, Flughäfen oder Bahnhöfen werden von privaten Firmen durchgeführt.

Regionale Testzentren in ganz Unterfranken

Inzwischen haben die Landkreise in ganz Unterfranken Testzentren eingeführt. Testen lassen kann man sich auf der Würzburger Talavera, in Aschaffenburg im Stadtteil Damm, auf dem Konversionsgelände Leward Barracks in Schweinfurt sowie in Marktheidenfeld, Albertshofen, Miltenberg, Wonfurt, Oerlenbach und Bad Neustadt.

Wenn sich Patienten ohne Symptome beim Haus- oder Facharzt einen Abstrich für den Coronatest machen lassen, dauert es in der Regel ein bis drei Tage bis das Ergebnis vorhanden ist, so die KVB.