Corona-Testaufruf an Aichacher Disco-Besucher

Die Diskothek M1 in Aichach: Eine Besucherin wird eingelassen. Sie kann einen negativen PCR-Test vorweisen. Wenige Tage später aber wird die Frau positiv auf Corona getestet. Die Behörden vermuten, dass sie bereits bei ihrem Disco-Besuch ansteckend gewesen sein könnte, das heißt: in der Nacht vom zweiten auf den dritten Oktober. Das Aichacher Gesundheitsamt rät deshalb allen Besuchern der Disco M1 von dieser Nacht einen vorsorglichen Antigen-Schnelltest zu machen und zwar in den nächsten 3 Tagen.

Freiwilliger Antigentest soll kostenfrei sein

Am wichtigsten sei der Check für all diejenigen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, denjenigen also, die in jener Nacht auch nur mit einem PCR-Nachweis Zutritt hatten. Dieser freiwillige Test, zu dem das Gesundheitsamt Aichach jetzt vorsorglich aufruft, ist kostenfrei. Das Amt stellt auch einen entsprechenden Nachweis für die Teststelle aus. Bis ein Testergebnis vorliegt, sollten sich die Betroffenen bei Symptomen vorsorglich isolieren, so die Behörde.