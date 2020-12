21.12.2020, 16:01 Uhr

Corona-Test vor dem Fest - Lange Warteschlangen in Regensburg

Wer sich kurz vor den Weihnachtsfeiertagen auf Corona testen lassen will, muss Geduld mitbringen. In Regensburg wurden am Montag bereits 1500 Leute getestet. Die Schlange ist hunderte Meter lang. Mit längeren Wartezeiten muß gerechnet werden.