"Maximal testen": Bayerns Pläne für die kommenden Wochen

Möglichst viele Corona-Tests und rasche Ergebnisse: Damit will die bayerische Staatsregierung während der kommenden Ferienwochen verhindern, dass sich wieder deutlich mehr Menschen mit dem neuartigen Corona-Virus anstecken. Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) betonte nach der heutigen Sitzung des Kabinetts, dass die Gefahr nicht vorbei sei. Oberstes Ziel sei es, möglichst früh zu erkennen, "wo es losgeht". Deshalb sei die Grundbotschaft: "Maximal testen!".

Die Test-Strategie für Rückkehrer aus dem Urlaub

Wer mit dem Auto im Urlaub war, soll sich nach der Rückkehr schon bald in unmittelbarer Grenznähe testen lassen können. Die drei angekündigten Corona-Testzentren an den großen Grenzübergängen nach Österreich sollen laut der Staatskanzlei an den nächstgelegenen Rastanlagen Hochfelln-Nord (A8), Heuberg (A93) und Donautal-Ost (A3) eingerichtet werden. An den Raststätten Hochfelln-Nord und Heuberg sollen sie dauerhaft ab 7. August in Betrieb sei, im Fall Heuberg soll davor übergangsweise an der Raststätte Inntal-Ost getestet werden.

An den Flughäfen in München und Nürnberg gibt es schon seit vergangenem Samstag freiwillige, kostenlose Corona-Tests für Reisende. Bis 30. Juli soll auch am Flughafen Memmingen im Allgäu ein Testzentrum die Arbeit aufnehmen.

Ebenfalls ab 7. August sollen die Corona-Teststationen an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg einsatzbereit sein. Auch dort können sich zurückkehrende Urlauber dann testen lassen. Zudem will sich die Staatsregierung beim Bund und der Deutschen Bahn dafür einsetzen, dass in den Zügen stärker kontrolliert wird, ob alle Reisenden die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Zuletzt hatte es vermehrt Beschwerden gegeben, wonach sich nicht alle Passagiere konsequent an diese Vorgabe halten.

Risikogebiete: Tests bald Pflicht

Wohl in der kommenden Woche will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wie angekündigt verpflichtende Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten anordnen. Während die entsprechenden Personen an den Flughäfen vergleichsweise einfach zu ermitteln sein dürften, sind die Behörden bei Reisenden mit dem Auto auch auf die Ehrlichkeit der Menschen angewiesen.

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) geht allerdings davon aus, dass nicht alle Urlaubsrückkehrer angeben werden, wenn sie aus einem Risikogebiet kommen. Sie wies daher erneut darauf hin, dass die freiwilligen Tests für Reiserückkehrer in Bayern kostenlos seien. Zudem erinnerten Herrmann und Huml daran, dass Rückkehrer aus Riskogebieten bereits jetzt in Quarantäne müssen.