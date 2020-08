Corona-Test-Panne: Probleme jetzt auch am Flughafen München

Bis zum heutigen Nachmittag wollten die bayerischen Gesundheitsbehörden neue Details und Zahlen zu der Testpanne mitteilen. Auch auf mehrfache BR-Anfrage ist das bisher aber noch nicht geschehen. Damit ist noch immer unklar, ob alle positiv getesteten Reiserückkehrer inzwischen von ihrem Ergebnis wissen.

Verzögerungen auch bei der digitalen Übermittlung

Indem die Tests nun von privaten Firmen digital erfasst und übermittelt werden, sollen Verzögerungen nicht mehr vorkommen, so die Hoffnung des bayerischen Gesundheitsministeriums.

Doch nach BR-Informationen gibt es auch bei der digitalen Erfassung Probleme. Das berichten mehrere Passagiere, die sich am Münchner Flughafen haben testen lassen. Dort ist schon seit einer Woche ein digitales System im Einsatz.

Getestete am Flughafen: Seit fünf Tagen kein Ergebnis

Unter den Getesteten ist eine Spanierin, die am Sonntag eine Au-Pair-Stelle bei einer Familie aus München angetreten hat. Sie kommt aus der als Risikogebiet eingestuften Region Katalonien. Bei der Einreise am Flughafen München wurde die Spanierin per digitalem Verfahren getestet. Sie wartet noch immer auf ihr Testergebnis, also bereits fünf Tage und damit deutlich länger als die anvisierten 48 Stunden, innerhalb derer die Ergebnisse bei den Getesteten sein sollen. Die Familie, bei der die Spanierin nun wohnt und sich in häusliche Quarantäne begeben hat, sei verwundert, dass sie so lange auf das Testergebnis warten müsse.

Dem BR gegenüber bestätigt das am Flughafen für die Tests zuständige Unternehmen Ecolog die Probleme. Bis spätestens Sonntagabend sollen die noch fehlenden Ergebnisse übermittelt sein. Ab sofort solle es die Probleme nicht mehr geben, so der CEO des Unternehmens.