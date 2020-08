Corona: Ministerin Huml wusste wohl schon früher von Test-Pannen

Die bayerische Gesundheitsministerium Melanie Huml wusste womöglich schon deutlich früher von den Corona-Testpannen im Freistaat als bislang bekannt. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf eine interne E-Mail des Landesamts für Gesundheit (LGL).

Demnach wurde das Gesundheitsministerium mit dieser Mail bereits am vergangenen Montag (10. August) über die Probleme an den Testzentren für Urlaubsrückkehrer informiert. Um 12:30 Uhr ging die Mail laut "Süddeutscher Zeitung" an Humls Ministerbüro, ihren Amtschef und eine weitere Person im Gesundheitsministerium. Darin soll das Laborunternehmen Eurofins von über 40.000 Proben berichtet haben, deren Ergebnisse noch nicht übermittelt werden konnten - darunter 338 positive Tests.

Die Öffentlichkeit erfuhr erst zwei Tage später auf einer Pressekonferenz von der Panne. Dort versicherte Huml, sie habe erst am gleichen Morgen von deren Ausmaß erfahren. Huml berichtete dabei, dass bis Mitte vergangener Woche 44.000 Menschen ihr Testergebnis noch nicht erhalten hatten, darunter gut 900 positiv Getestete.

Schulze wirft Huml Verschleierung vor

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze sprach in einer ersten Reaktion von einer "Verschleierungsmaschinerie". Dem BR sagte Schulze, sie sei fassungslos. "Was jetzt nach und nach ans Tageslicht kommt, zerstört das Vertrauen in das Krisenmanagement dieser Regierung noch weiter."

Der SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn erklärte auf Twitter: "Jetzt wird es eng für Frau Huml." Sie habe die Öffentlichkeit viel zu spät informiert und müsse nun "schlechtes Krisenmanagement" verantworten, "weil das Problem bis vergangenen Sonntag nicht behoben werden konnte".

Hagen: Skandal weitet sich aus

Bayerns FDP-Fraktionschef Martin Hagen erklärte: "Der Skandal um die Testpannen weitet sich immer weiter aus. Wenn die Ministerin die Öffentlichkeit belogen hat, ist sie nicht länger tragbar."

Auf BR-Anfrage wollte sich die bayerische Staatskanzlei zunächst nicht zu den Vorwürfen gegen Huml äußern.

Schon früher Infos über Verzögerungen

Bereits am 7. August hatte der BR berichtet, dass getestete Reisende damals manchmal bis zu einer Woche auf ihr Ergebnis warten mussten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich an den bayerischen Testzentren für Urlaubsrückkehrer rund 50.000 Menschen testen lassen.

Gesundheitsministerin Huml sagte damals, zuletzt sei "doch einiges aufgelaufen". Bis zum Wochenende solle aber "möglichst alles abgearbeitet" sein - also bis spätestens 9. August. Am 12. August unterrichtete sie schließlich die Öffentlichkeit über die massiven Verzögerungen und Komplikationen bei der Ergebnis-Übermittlung. Kurz davor bot sie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) laut dessen Aussage zweimal ihren Rücktritt an - Söder lehnte ab.