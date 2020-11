19.11.2020, 15:24 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Corona-Labor in Kempten am Limit

Von ihnen hängt alles ab: Tausende Röhrchen mit Corona-Abstrichen kommen täglich in den Laboren an – und verlassen diese als Testergebnisse, die alles verändern können. Wie die Mitarbeiter des Allgäulab in Kempten mit der aktuellen Situation umgehen.