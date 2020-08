Corona-Test für Urlaubsrückkehrer: BR-Reporter im Selbstversuch

Covid-19-Teststation – das steht auf mehreren Schildern an der Raststätte Hochfelln-Nord. Sie lotsen die Autofahrer, auch ein paar Motorradfahrer sind da, zum ersten Halt: In einem grauen Container steht eine Mitarbeiterin des BRK-Kreisverbandes Traunstein – ausgerüstet mit Schutzanzug, Handschuhen, Maske und Visier. Bei um die 30 Grad keine angenehme Aufgabe, wie sie mir erzählt.

Selbstauskunft über Auslandsaufenthalt

Die Mitarbeiterin gibt mir zwei Zettel: Auf einem trägt man Name, Geburtsdatum, Adresse und seine Kontaktdaten ein. Außerdem muss man angeben, wo und wie lange man im Ausland war und ob man Symptome hat. Die habe ich nicht. Auf dem zweiten Zettel reichen Name, Geburtsdatum und Handynummer. Den unteren Teil muss man abtrennen. Damit kann man über die Corona-Warnapp nämlich das Ergebnis seines Tests erfahren. Das gehe vermutlich schneller als mit der Post, sagt die Mitarbeiterin.

Kaum Wartezeiten an Corona-Teststation

Am Donnerstagnachmittag hält sich die Wartezeit in Grenzen. Nachdem ich alles ausgefüllt hab‘, fahr‘ ich vor zur Test-Station, das Auto vor mir ist gerade weg. Zwei Container stehen dort, auf die jeweils eine Fahrspur zuführt. Ein BRK-Mitarbeiter mit Schutzanzug kommt auf mich zu, nimmt meine Zettel entgegen und dann geht’s an den eigentlichen Test. "Das könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden", sagt er zu mir. Stimmt. Er nimmt nämlich ein Wattestäbchen und schiebt es mir erst in den Rachen und dann in die Nase, sehr weit in die Nase – Nasen-Rachen-Abstrich nennt man das. Zum Glück ist es nach ein paar Sekunden vorbei.