Corona-Studie: Sicherer Kita-Betrieb dank Testungen möglich

Würzburger Forscher haben rund 600 Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren sowie ihre Betreuerinnen und Betreuer von Herbst 2020 bis Frühjahr 2021 regelmäßig auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Zweimal haben sie seitdem über erste Ergebnisse der Studie informiert. Nun wurde sie auch wissenschaftlich publiziert. Eine entscheidende Erkenntnis: Die Gefahr von Infektionsübertragungen in Kitas ist gering – vorausgesetzt, es wird regelmäßig getestet.

Zweimal wöchentlich testen, möglichst viele Personen

Demnach empfehlen die Wissenschaftler Testungen zweimal pro Woche. Der erste Test sollte immer montags stattfinden – und die Ergebnisse müssten innerhalb von 24 Stunden vorliegen. Außerdem sei eine möglichst hohe Teilnehmerrate wichtig. Die Forscher raten dazu, mindestens die Hälfte der Kita-Kinder und des Personals zu testen. Die Gefahr einer Infektionsübertragung in der Betreuungseinrichtung sei dann so gering, "dass eine kontinuierliche Kita-Betreuung möglich ist".

Ab Montag, den 10. Januar, gilt in Bayern eine Test-Nachweispflicht für Kita-Kinder. Die Testungen sind zuhause möglich und müssen von Erziehungsberechtigten bestätigt werden.

Studie: Mundspültest beliebter als Nasebohren

Doch aus ihrer Untersuchung leiten die Wissenschaftler noch eine ganze Reihe von weiteren Ergebnissen und Empfehlungen ab. Bereits aus den vorläufigen Daten lies sich ablesen, dass Mundspül-Tests von den Kita-Kindern besser angenommen wurden als Nasenabstriche. Bei den Spültests mussten die Kinder Leitungswasser im Mund verteilen und in ein Röhrchen spucken. Ein Labor untersuchte die Proben.

Die Forscher empfehlen: "Die Testung sollte möglichst wenig belastend sein, um eine hohe und nachhaltige Akzeptanz zu erreichen." Mundspülwassertests oder auch Lolli-Tests eignen sich demnach für Kinder besonders gut. Wobei auch Nasenabstriche "eine gute-mittlere Akzeptanz" gezeigt hätten – sofern sie zuhause durch die Eltern durchgeführt wurden.

Regelmäßige Tests gut für Sicherheitsgefühl

Eine zusätzliche Erkenntnis der Studie: Regelmäßiges Testen mindert die empfundene psychische Belastung durch die Covid-19-Pandemie.

Ganz konkret zeigte sich das beispielsweise im ersten Teil der Studie. Dabei wurden einige Kinder zweimal wöchentlich getestet, andere nur bei Symptomen. Die regelmäßigen Tests hätten ein Sicherheitsgefühl vermittelt, sagt Andrea Streng, Mit-Autorin der Studie: "Im Gegensatz dazu nahm in der Kontrollgruppe, in der allen Haushaltsangehörigen nur beim Auftreten von Erkältungssymptomen eine Testung angeboten wurde, die psychische Belastung zu und die Teilnehmenden äußerten eine geringere Zufriedenheit."

Wenig Infektionen in beteiligten Kitas

Noch ein weiteres Ergebnis fällt ins Auge: Über einen Zeitraum von zwölf Wochen im letzten Winterhalbjahr konnten die Forscher bei den untersuchten Personen nur zwei Corona-Infektionen nachweisen. "Dies belegt eine geringe Infektionsrate von Kindern in den ersten Infektionswellen der Pandemie", heißt es dazu von der Uni. Allerdings: Auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle musste die Studie unterbrochen werden – Bayern befand sich zu diesem Zeitpunkt im Lockdown. Außerdem breitete sich die Delta-Variante in Deutschland erst später aus.

Die Wissenschaftler geben zu bedenken, dass ihre Empfehlungen gegebenenfalls angepasst werden müssen, sollten sich Virusvarianten wie beispielsweise Omikron durchsetzen. Der mögliche Effekt von Impfungen sei in der Studie ebenfalls nicht berücksichtigt worden. Zu Beginn der Studie waren sie noch nicht verfügbar.

Neun Würzburger Kitas nahmen teil

Erstellt hat die Studie eine Gruppe aus Mitgliedern der Universität und des Universitätsklinikums. Die Testungen begannen Anfang Oktober 2020 in neun Würzburger Kinderbetreuungseinrichtungen. Der Studienaufbau sah Corona-Tests mit verschiedenen Methoden vor. Dazu wurden die neun teilnehmenden Kitas in einer ersten Phase der Studie in Gruppen aufgeteilt: In zwei Kitas wurden Nasenabstriche gemacht, in zwei weiteren wurde Mundspülwasser geprüft. In fünf Kindergärten, der Kontrollgruppe, wurden Kinder nur bei Auftreten von Symptomen getestet.

In der zweiten Phase der Studie im Sommer 2021 ging es dem Team der Uni um die Akzeptanz der Tests, wenn sie zuhause durchgeführt werden. Dabei hatten Eltern die Möglichkeit, entweder die Mundspülwasser-Testung zu wählen, die Antigen-Schnell-Testung per Nasenabstrich – oder eine Kombination beider Methoden.