Corona: Stadt Würzburg beantragt Öffnungsschritte

"Die Bevölkerung ist den Lockdown leid und die Akzeptanz und Mitmach-Bereitschaft nimmt rapide ab", sagt Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU). Gerade bei moderat steigenden Inzidenzwerten wie in Würzburg gehe es darum, praktische und lebensnahe Regelungen zu finden. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilt, hat die Stadt Würzburg deshalb bei der Regierung von Unterfranken die Öffnung der Außengastronomie beantragt. Die Öffnung soll im Rahmen eines Pilotprojekts geschehen. Wird der Antrag bewilligt, dann könnte die Außengastronomie in Würzburg ab dem 12. April wieder möglich sein – vorausgesetzt, der Inzidenzwert bleibt unter 100.

Erste Öffnungen ab dem 12. April möglich

Die Inzidenzwerte in Stadt und Landkreis Würzburg liegen aktuell unter 100. In diesem Jahr sei dieser kritische Wert an keinem Tag überschritten worden, so der Sprecher der Stadt. Entsprechend den Regeln des Freistaates für Kommunen mit dieser Inzidenz hatte die Stadt Würzburg bereits vor wenigen Wochen Öffnungsschritte beantragt. Deren Genehmigung ist jedoch wegen der Überschreitung des Grenzwerts von 100 in ganz Bayern ausgesetzt worden. Der Freistaat hat den Gemeinden Öffnungen ab dem 12. April in Aussicht gestellt. Hierzu müssen aber zwei Bedingungen erfüllt sein: Zum einen muss das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege zustimmen. Zum anderen darf die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 nicht überschritten sein.

Stadt Würzburg setzt auf Testmanagement

Bei der Antragsstellung habe die Stadt Würzburg auf das umfassend aufgebaute Testmanagement in der Stadt verwiesen. Es umfasst unter anderem zentrale und dezentrale Testangebote aus dem Gesundheitssektor, von Hilfsorganisationen, von der Feuerwehr und von privaten Dritten. Hierzu gehört auch ein Angebot von "Bürgertests" in zentraler Innenstadtlage. "Jetzt wäre es noch wichtig, dass der Freistaat sehr zeitnah entscheidet, welche App und welche EDV zur Erfassung, Registrierung und Kontaktnachverfolgung kommt und dies dann auch sofort umsetzt, damit mögliche Infektionsketten zeitnah unterbrochen werden können. Die App ist dabei ein zentraler Baustein", sagt der Oberbürgermeister.

Auch Kinos und Theater sollen öffnen

Mit einem höchstens 24 Stunden alten POC-Antigentest oder einem Selbsttest soll es ab dem 12. April auch möglich sein, dass Theater, Konzerthäuser und die Kinos in der Stadt Würzburg wieder besucht werden können. Dem Antrag der Stadt zufolge sollen auch der kontaktfreie Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel wieder ermöglicht werden.

Stadt will auch Besuche bei Sportveranstaltungen ermöglichen

Aufgrund der stabilen Infektionslage in Würzburg werden der Stadt zufolge zwei weitere Pilotversuche nach den neuen Regeln der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung geplant: Einerseits soll die s.Oliver-Arena für Besuche beim Profisport der s.Oliver Würzburg und der Rimparer Wölfe geöffnet werden. Andererseits soll die Flyeralarm-Arena für Besucher bei Fußballspielen der Würzburger Kickers geöffnet werden.

Da Würzburg in der 7-Tage-Inzidenz aktuell stabil im Bereich zwischen 50 und 100 liegt, sind in Würzburg aktuell die Ladengeschäfte nach Erfassung der Kontaktdaten und mit Termin für Kunden geöffnet.