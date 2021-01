Corona: Stadt Weiden will 15-Kilometer-Regelung aufheben

Weiden will die sogenannte 15-Kilometer-Regelung aufheben. Das teilte der Sprecher der Stadt, Norbert Schmieglitz, auf BR-Anfrage mit. Das Einverständnis dazu habe die Stadt vom bayerischen Gesundheitsministerium und der Regierung der Oberpfalz am Donnerstagmorgen erhalten. Wer in einem Corona-Hotspot mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 wohnt, darf sich nur noch 15 Kilometer von dort wegbewegen. In Weiden sind die Infektionszahlen jedoch gesunken.

Zeitplan unklar

Ab wann sich die Weidener ohne triftigen Grund wieder über die 15 Kilometer hinaus von ihrem Wohnort entfernen dürfen, war am Donnerstagvormittag noch unklar. In Kürze werde es weitere Informationen geben, so Schmieglitz. Eine Anfrage zur Aufhebung der 15-Kilometer-Regelung in Weiden war laut dem Sprecher bereits am Dienstag an die Behörden gestellt worden.

Voraussetzungen erfüllt

Die Stadt hatte eine Woche zuvor mit 205,9 das letzte Mal eine Sieben-Tage-Inzidenz über dem Grenzwert von 200, sagte Schmieglitz. Eine Aufhebung der 15-Kilometer-Regelung ist generell möglich, wenn die Inzidenz sieben Tage in Folge unter 200 liegt. Sie gilt in Weiden seit dem 11. Januar. Am Donnerstag weist das Robert-Koch-Institut (RKI) für die Stadt Weiden eine Sieben-Tage-Inzidenz von 105,3 aus (Stand: 21.01., 0 Uhr).