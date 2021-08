Corona-Spurensuche im Abwasser: Augsburger Projekt wird größer

Jürgen Demeter, Laborleiter der Augsburger Stadtentwässerung, hatte auf eindeutigere Zahlen gehofft. Die Proben aus dem Abwasser der Augsburger zeigten zwar "gewisse Zusammenhänge" mit dem Infektionsgeschehen in der Stadt. Bisher könne man die Infektionswellen daraus aber noch nicht klar nachzeichnen.

Abwasser liefert bessere - und schneller - Corona-Werte

Studienleiter Prof. Jörg Drewes am Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft der TU München erklärt im Gespräch mit dem BR, Ergebnisse aus dem Berchtesgadener Land hätten gezeigt: Die Virenlast im Abwasser lässt sich mit den Zahlen der positiven Corona-Tests zur Deckung bringen. Man könne eine Zunahme der Infektionen eine Woche oder gar zwölf Tage früher erkennen als durch die Testung von Infizierten mit Symptomen. "Schließlich muss jeder auf Toilette", so Drewes, unabhängig davon, ob er sich krank fühlt oder sich testen lassen würde.

Forscher wollen Augsburger Abwasser-Projekt ausbauen

In Augsburg wollen die Wissenschaftler jetzt auch mit dem Gesundheitsamt des Landkreises zusammenarbeiten; denn im Augsburger Klärwerk kommt auch Abwasser aus einigen Umlandgemeinden an. Das Ziel: Politische Entscheider sollen eine bessere Grundlage für Entscheidungen in der Corona-Pandemie bekommen. Das, so Drewes, gelinge aber nur mit digitalen Meldesystemen, damit Zahlen und Entwicklungen innerhalb kurzer Zeit ausgewertet werden können.

Im Augsburger Klärwerk werden automatisiert rund um die Uhr Proben aus dem Abwasser entnommen. Mitarbeiter bereiten diese Proben auf und schicken sie regelmäßig nach München. Auch wenn nur 20 von 100.000 Bewohnern auf der Toilette Viren ausscheiden, lasse sich das im Abwasser sicher nachweisen.

Auch im Umland wird das Abwasser getestet

Nicht nur in der Stadt wird das Abwasser auf Coronaviren getestet: In der Marktgemeinde Meitingen wurden eine Schule, eine Kita und ein Altenheim abwassertechnisch auf Corona beprobt. Aktuell wird dort zwar nicht mehr getestet, im Gegensatz zu einem der größten Betriebe in Meitingen: Die Lech-Stahlwerke ziehen laut einem Unternehmenssprecher immer noch Proben und führen das Abwassermonitoring auf SARS-CoV-2 durch. Es werde allerdings etwas seltener getestet, seit die Zahl der Infektionsfälle in Meitingen gesunken ist, heißt es.

Interessantes aus dem Dreck-Wasser: Corona-Viren und andere Rückstände

"Der Aufwand lohnt sich", sagt Abwasser-Forscher Drewes. Zum einen könnten bisher unbekannte Virus-Mutationen auf diesem Weg früher erkannt werden, in dieser Pandemie und während künftiger Pandemien. Andere Anwendungsgebiete: Illegale Drogen und Pharmaka-Rückstände, Antibiotika-Resistenzen und Influenza-Viren, all das könne man im Abwasser untersuchen und frühzeitig wertvolle Daten liefern.

EU will Corona-Zahlen aus dem Abwasser aller größeren Städte

Und schließlich hat die EU-Kommission den Mitgliedsländern schon Mitte März „nachdrücklich aufgefordert“ ein „nationales Abwasserüberwachungssystem einzurichten“, um Daten über Sars-Cov2 zu erheben. Drewes rechnet allerdings nicht damit, dass die deutschen Städte ab 150.000 Einwohnern das - wie von der Kommission gefordert - bis zum 1. Oktober umsetzen können.