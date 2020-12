Corona-"Spezialeinheit" soll Heime in Bayern sicherer machen

Seit dem Frühjahr zeigt sich immer wieder, dass sich das Coronavirus in Alters- und Pflegeheimen besonders schnell ausbreitet. Die Folge sind viele schwere Verläufe und viele Todesfälle. Daher plant Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) jetzt eine Spezialeinheit zum Schutz dieser vulnerablen Gruppen. Patientenschützer sehen die Details der Pläne allerdings kritisch.

Söder erneuerte in der "Bild am Sonntag" seine Vorstellungen, die er tags zuvor auch schon im "Main Echo" geäußert hatte: Das Ziel sei es, die "am stärksten Betroffenen besonders zu schützen". Zu diesem Zweck solle es daher eine Spezialeinheit geben, die die Bewohnerinnen und Bewohner der 1.500 Alten- und Pflegeheime und der etwa 800 Behinderteneinrichtungen in Bayern besser schützt.

Was die Spezialeinheit leisten soll

Diese Spezialeinheit soll aus mehr als 200 Mitarbeitenden der Landesämter für Pflege und Gesundheit sowie der Heimaufsichten vor Ort bestehen. Schon am Montag solle die Spezialeinheit loslegen. Die konkreten Maßnahmen des Einsatzplanes: Das Personal in den Pflegeeinrichtungen soll an mindestens zwei Tagen pro Woche getestet werden, es soll eine "Testpflicht für Besucher" geben. Besucher müssen darüber hinaus FFP2-Masken tragen. Das Personal sowie die Heimbewohner müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Sobald der Test einer Person im Heim positiv ist, soll es umgehend eine Reihentestung geben. Ob diese Maßnahmen auch wirklich umgesetzt werden, soll regelmäßig kontrolliert werden.

Klaus Holetschek (CSU), bayerischer Staatssekretär für Gesundheit und Pflege, sagte in der "Bild am Sonntag": "Diese schlagkräftige, flexible Einheit wird schon bei einem ersten positiven Corona-Fall aktiviert, um der jeweiligen Einrichtung beizustehen und ein größeres Ausbruchsgeschehen zu verhindern."

Patientenschützer sehen Söder-Pläne kritisch

Für Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, brauchen die Heimbewohner in der Pandemie keine Spezialeinheit. "Heimbewohner, die das Virus bedroht, brauchen jetzt keine knallharten Sheriffs", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. Vielmehr seien helfende Hände notwendig, damit die Pflegebedürftigen durch die Krise kommen. Leider sei "weit und breit" keine Taskforce zu sehen, die bei Grund- und Behandlungspflege unterstütze. Auch fehle zusätzliches Personal für regelmäßige Corona-Schnelltests vor jeder Einrichtung.

Auch aus dem bayerischen Landtag kam umgehend Kritik an den Plänen der Staatsregierung. "Wir brauchen keine Spezialeinheit, die unsere Heimbewohnerinnen und -bewohner abschirmt, sondern ein Konzept, dass insbesondere Kontakte für unsere vulnerablen Gruppen ermöglicht", sagte Andreas Krahl von den Grünen. Seine Fraktion forderte mobile Testteams vor Ort, die das Personal entlasten und Besuche tatsächlich ermöglichen könnten.