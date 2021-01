Corona: SPD-Klage gegen 15-Kilometer-Regel

Drei SPD-Landtagsabgeordnete haben "massive rechtsstaatliche Bedenken" an der sogenannten 15-Kilometer-Regel, mit der die Ausbreitung des Coronavirus in Bayern eingedämmt werden soll. Man wolle die Regelung mit einem sogenannten Normenkontrollantrag beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof überprüfen lassen, teilten der Fraktionsvorsitzende Horst Arnold sowie die beiden Abgeordneten Inge Aures und Christian Flisek in München mit.

SPD-Abgeordnete: "Erheblicher Grundrechtseingriff"

"Das Leben und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger sind vom Staat zu schützen. Gleichzeitig muss sich jede Maßnahme an den Regeln des Rechtsstaats messen lassen, vor allem, wenn sie einen erheblichen Grundrechtseingriff wie den der Freizügigkeitsbeschränkung darstellt", erklärte Arnold. Keine Anti-Corona-Maßnahme sei reiner Selbstzweck. "Sie muss geeignet sein, die Pandemie einzudämmen, und sie muss im Vergleich zu anderen Möglichkeiten das mildeste Mittel darstellen", betonte Arnold.

Anwalt: "Ohne Belang für Infektionsgeschehen"

Der Prozessvertreter der Abgeordneten, der Regensburger Professor Thorsten Kingreen, sagte zu der Regelung: "Sie unterbindet keine Kontakte, sondern zielt nur darauf ab, wie weit oder wohin man fährt. Das ist aber für das Infektionsgeschehen ohne jeden Belang."

Klage aus Aschaffenburg

Zuvor hatte schon der Rechtsanwalt Andreas Krellmann aus Aschaffenburg einen Eilantrag gegen die 15-Kilometer-Regel und die Kontaktbeschränkungen eingereicht. Er habe laut eigener Aussage erhebliche Bedenken, ob die 15-Kilometer-Regel überhaupt eine gesetzliche Grundlage habe.

In seiner Klage-Begründung schreibt der Anwalt, es sei nicht ersichtlich, was genau unter einem "touristischen Tagesauflug" zu verstehen ist. Dementsprechend unübersichtlich sei die Regelung für die Bürger.

Die 15-Kilometer-Regel

Die im Freistaat seit Montag geltende Verordnung besagt: Wer in einem Corona-Hotspot mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 wohnt, darf sich für einen Tagesausflug nur noch maximal 15 Kilometer von dort wegbewegen. Das gilt aktuell für 37 Kreise und Städte in Bayern.

Dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof liegen laut Sprecher Jörg Singer noch mindestens drei weitere Klagen gegen die 15-Kilometer-Regel vor. Voraussichtlich wird der zuständige Senat nächste Woche darüber entscheiden. Es wird mit einer Grundsatz-Entscheidung gerechnet.