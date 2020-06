20.06.2020, 10:34 Uhr

Corona sorgt für wesentlich weniger Unfälle auf Bayerns Straßen

Nicht alles ist schlecht in Zeiten der Corona-Krise. Zum "Tag der Verkehrssicherheit" teilt das Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth mit, dass der derzeit geringere Verkehr zur Folge hat, dass es auch deutlich weniger Unfälle in Bayern gibt.