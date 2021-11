Corona: Sorge vor Schulschließungen

Volle Intensivstationen, Klassen in Quarantäne – die Corona-Lage spitzt sich zu und löst bei immer mehr Eltern die Sorge aus, ob es demnächst wieder zum Distanzunterricht kommt. Zwar bezeichnet Ministerpräsident Markus Söder den Präsenzunterricht an Schulen als "allerhöchste Priorität", dennoch machen sich Menschen wie Carla Dettweiler Sorgen: Ihre Tochter geht in die dritte Klasse, ihr Sohn in die zweite.

Die Ärztin aus München fürchtet, dass es wegen Corona mit dem geregelten Schulalltag schon bald vorbei sein könnte. "Man hat schon irgendwie permanent auch Angst vor einer drohenden Quarantäne, wie man das dann organisiert, und natürlich letztlich auch vor einer Ansteckung der Kinder", sagt Dettweiler. "Es sind ja nicht nur die Kinder, sondern man hängt ja auch immer mit drin, und es gibt Großeltern, Verwandte und Nachbarn. Das ist ja immer ein Gesamtpaket."

Eine Durchseuchung unter den Kindern würden in den Augen der Kinderchirurgin Dettweiler das Gesundheitssystem nicht stemmen: "Das funktioniert einfach nicht, dass dann alle Eltern in kurzer Zeit zu Hause sind mit ihren kranken Kindern. Das ganze System kollabiert dann einfach."

"Nicht mit dem Finger auf die Zwölf- bis 17-Jährigen zeigen"

Größer als die Sorge vor einer Corona-Infektion ist unter Schülern allerdings die Angst vor Schulschließungen, sagt Landesschülersprecher Moritz Meusel: "Wir haben das jetzt schon mehrere Male durchgemacht und viele haben immer noch mit den Folgen, wie beispielsweise den Zuständen oder psychosozialen Folgen zu kämpfen."

Vor allem wollen Jüngere nicht wegen der ungeimpften Erwachsenen zu Hause bleiben müssen. "Was aus unserer Sicht überhaupt nicht geht, ist, jetzt mit dem Finger auf die Jüngsten zu zeigen, auf die Zwölf- bis 17-Jährigen, die den tatsächlichen Schutz der Impfung statistisch gesehen am wenigsten brauchen und damit von der eigentlichen Impfziel-Verfehlung abzulenken", so Meusel. Mit Impfziel-Verfehlung meint der Landesschülersprecher die Impfquote bei Erwachsenen, die höher sein könnte.

Kontrollverlust? Deutscher und bayerischer Lehrerverband uneins

Fakt ist: Unter den Schülerinnen und Schülern steigen die Inzidenzen. An immer mehr Schulen werden wieder ganze Klassen nach Hause geschickt. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, warnt, dass man die Kontrolle an den Schulen verliere. Dem widerspricht Simone Fleischmann, Chefin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Sie spricht stattdessen davon, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht in der Lage sind, die aktuelle Situation so umzusetzen, wie es die Staatsregierung verlangt: "Sie hören schon raus: Ich verwahre mich gegen den Begriff Kontrollverlust an den Schulen. Da sind wir weit davon entfernt. Das darf nie passieren."

Laut Fleischmann hätten die Schulen die Situation noch im Griff. Doch auch sie rechnet für die kommende Zeit mit Quarantäne-Fällen für ganze Klassen und Schulen.

Elternverband: Keine allzu strengen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche

Henrike Paede vom Bayerischen Elternverband warnt dagegen vor allzu strengen Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen, wie etwa das dauerhafte Maske-Tragen bei Grundschülern oder die zu häufige Anordnung von Quarantäne. "Es gibt Kinder, die waren seit Schulbeginn im September schon jetzt dreimal in Quarantäne. Die haben wirklich Pech gehabt. Und die kommen dann mit der Klasse nicht mehr mit und sind auch sozial so ein bisschen draußen. Das sind natürlich ganz, ganz ungute Situationen."

2G für Kinder und Jugendliche, wie sie zuletzt im Gespräch waren und bis Ende des Jahres ausgesetzt werden, sieht die Elternvertreterin ebenfalls kritisch. Denn solche Regelungen förderten laut Paede die Zerrissenheit innerhalb von Familien und Freundeskreisen.

Kinder-Infektiologe: Corona-Verläufe nur mild, kein Impfdruck

Auch Prof. Johannes Hübner, Leiter der Infektiologie am Haunerschen Kinderspital in München, warnt vor zu viel Druck auf ungeimpfte Minderjährige: "Kinder haben häufig ganz milde Verläufe, einen Atemwegsinfekt, ein bisschen Husten, ein bisschen Fieber. Es gibt schwere Verläufe, die sind aber vergleichsweise selten." Und dann ergänzt Hübner noch: "Je jünger die Kinder sind, desto geringer ist das Risiko. Wir sollten also nicht die Kinder impfen, um die impfunwilligen Erwachsenen zu schützen. Aus meiner Sicht ist die Entscheidung pro oder contra Impfung bei Minderjährigen eine, die Eltern und Jugendliche auch für sich fällen sollten."

Anstelle von Schulschließungen oder ähnlichem, da ist sich die Schulfamilie einig, sollten erst die Maßnahmen für ungeimpfte Erwachsene angezogen werden.