Corona-Sommerwelle: Fragen und Antworten zur Lage in Bayern

Wie viele Menschen sind gegen Corona geimpft?

Gut 75 Prozent der bayerischen Gesamtbevölkerung sind gegen Corona grundimmunisiert, bei den Volljährigen liegt der Anteil bei 84 Prozent. Eine erste Auffrischungsimpfung haben 58,4 Prozent der Bayern erhalten (Volljährige: 68,3 Prozent). Im Bundesdurchschnitt sind alle Werte etwas höher (Grundimmunisierung bundesweit: knapp 78 Prozent).

Deutschland liegt damit im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Vorn liegen nach EU-Angaben Portugal und Malta mit 86 Prozent Grundimmunisierung, gefolgt von Dänemark (82 Prozent). Mehrere Länder wie Italien, Irland und Island haben eine Quote von rund 80 Prozent. Auch Frankreich, Finnland, Belgien und Spanien liegen knapp vor Deutschland. Niedriger ist die Quote beispielsweise in den Niederlanden, Österreich, Norwegen, Schweden, Griechenland sowie in den osteuropäischen Ländern.

Welche Corona-Regeln gelten aktuell in Bayern?

In einigen anderen europäischen Ländern sind inzwischen alle Corona-Regeln aufgehoben. In Bayern gelten, genau wie bundesweit, einige niederschwellige Einschränkungen weiter. So gilt etwa für das Betreten sogenannter vulnerabler Einrichtungen: Alle Besucher brauchen einen tagesaktuellen negativen Schnelltest. Beschäftigte müssen sich zweimal wöchentlich testen. Die gleichen Vorgaben gelten auch in Bayerns Justizvollzugsanstalten für Besucher und Beschäftigte.

Deutliche Lockerungen gab es im Frühjahr beim Thema Masken, damals wegen einer Vorgabe der Bundesregierung und gegen den erklärten Willen der CSU-geführten Staatsregierung. Seit Anfang April muss seitdem an vielen Orten im Freistaat kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden, zum Beispiel in Schulen und Supermärkten. Punktuell gilt die Maskenpflicht allerdings weiter, etwa im Fernverkehr, im öffentlichen Nahverkehr sowie in vulnerablen Einrichtungen und in bestimmten Bereichen von Unterkünften für Obdachlose oder Asylbewerber.

Auch hier gibt es innereuropäisch große Unterschiede: Die Nationale Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen wirbt in einer Kampagne derzeit mit breit grinsenden Menschen dafür, auf das Maskentragen zu verzichten.

Zugangsbeschränkungen wie 2G oder 3G gibt es dagegen inzwischen bayernweit nicht mehr. Noch immer steht in der aktuellen bayerischen Corona-Verordnung aber dieser Hinweis: " Jeder wird angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten und auf ausreichende Handhygiene zu achten."

Wie geht es im Herbst weiter?

Infektiologe Spinner, der auch Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums rechts der Isar ist, erwartet wie andere Experten für den Herbst eine noch höhere Inzidenz: "Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit können wir von weiter steigenden infektionszahlen ausgehen." Das werde dann bedeuten, "dass auch wieder mehr Menschen mit Covid-19 in Kliniken behandelt werden müssen - nicht alle davon wegen Covid", erläutert der Experte.

Wichtig in diesem Zusammenhang: Die offiziellen Statistiken des Bundes und des Freistaats Bayern unterscheiden nach wie vor nicht, ob ein Patient wegen Corona ins Krankenhaus gekommen ist oder aus einem anderen Grund und die Infektion zufällig entdeckt wurde.

Welche Corona-Regeln könnten kommen?

Das aktuelle Bundes-Infektionsschutzgesetz gilt noch bis 23. September. Es sieht einen "Basisschutz" vor: Möglich bleiben Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken sowie im Nah- und Fernverkehr. Zudem können die Länder eine Testpflicht an Schulen, in Kliniken, Pflegeheimen und Justizvollzugsanstalten anordnen. Strengere Maßnahmen wie 2G und 3G sowie eine Maskenpflicht beim Einkaufen oder in Schulen sind nur noch in "Hotspots" möglich - in konkreten Regionen, für die das Landesparlament eine Gefahrenlage feststellt.

Mehrere Länder, darunter Bayern, fordern vom Bund, schnell eine Rechtsgrundlage für weitergehende Schutzvorgaben bei einer neuen Corona-Welle im Herbst zu schaffen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will als Minimalausstattung für die Länder eine Maskenpflicht in Innenräumen, Kontaktbeschränkungen, Personenobergrenzen für Veranstaltungen und Testpflichten.

FDP bremst, Unionsgeführte Bundesländer drängeln

In der Ampel-Koalition lehnt die FDP schnelle neue Festlegungen ab. Zunächst soll ein bis zum 30. Juni erwarteter Bericht eines Sachverständigenausschusses abgewartet werden, der bisherige Pandemie-Maßnahmen bewerten soll. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) betonte zuletzt, er rechne mit einer Einigung mit der FDP, die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie weitgehend kritisch sieht.

Auch Spinner plädiert im BR24-Interview dafür, jede der bisherigen Corona-Maßnahmen noch mal auf den Prüfstand zu stellen: "Was hat sie gebracht? Was wird sie bringen? Und wie gut ist sie geeignet, vor allem Erkrankungen abzuwehren?" Masken in Innenräumen könnten laut ihm ein Mittel sein. Wichtig ist aus Spinners Sicht insbesondere, in Risikogruppen stärker für Auffrischungsimpfungen zu werben, um die "besonders Gefährdeten auch besonders gut schützen zu können".

Mit Blick auf Rufe nach 2G und 3G-Regeln sagt der Experte aber: "Ich glaube, es hat sich ja sehr deutlich gezeigt, dass Zugangsbeschränkungen relativ wenig Einfluss auf die Virusvariantenübertragung hatten."