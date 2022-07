Corona-Sommerwelle: BRK-Rettungsdienst personell am Limit

"Die Schlinge wird immer enger", beschreibt BRK-Landesgeschäftsführer Leonhard Stärk auf BR24-Anfrage die derzeitige Personalsituation im Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Es sei wegen kurzfristiger Dienstabsagen und Krankmeldungen immer schwieriger, Dienstpläne zu besetzen.

Bereits in den wenigen Juli-Tagen hätten sich mehr als 650 der insgesamt rund 6.300 hauptamtlichen Mitarbeiter des BRK-Rettungsdienstes krankgemeldet, oftmals wegen einer Corona-Infektion. Wenn das krankheitsbedingt ausfallende Personal im Rettungsdienst nicht mehr durch einspringende Mitarbeiter oder ehrenamtliches Personal ersetzt werden könne, müssten Rettungsfahrzeuge notgedrungen unbesetzt bleiben. Dies seien derzeit glücklicherweise noch Einzelfälle, so Stärk.

BRK: Kritik an Wegfall der Corona-Schutzmaßnahmen

Das Personal infiziere sich laut dem BRK-Landesgeschäftsführers meistens nicht im Dienst. Denn dort würden auch weiterhin umfassende Hygienevorgaben umgesetzt. Doch es sei zunehmend schwieriger zu verhindern, dass Infektionen in die Belegschaft eingeschleppt werden. Denn im öffentlichen Leben würden kaum mehr Schutzmaßnahmen gelten. Die Beschäftigten des Rettungsdienstes nähmen außerhalb ihres Dienstes natürlich am öffentlichen Leben teil und setzten sich dort unweigerlich einem Infektionsrisiko aus. "Das insgesamt gestiegene Infektionsrisiko aufgrund des Wegfallens aller Coronavirus-Schutzmaßnahmen wird daher unweigerlich auf dem Rücken des Personals im Gesundheitswesen ausgetragen", so BRK-Landesgeschäftsführer Leonhard Stärk.

Bayerisches Innenministerium: Polizei voll einsatzfähig

Deutlich entspannter ist die Corona-Lage bei der Bayerischen Polizei. Laut dem Bayerischen Innenministerium gibt es dort derzeit keinerlei nennenswerte Corona-bedingte Personalprobleme. Durch der Lage angepasste Maßnahmen habe man Personalausfälle seit Beginn der Corona-Pandemie kompensieren können. Das Ministerium nennt dabei die Umstellung auf feste Schichtmodelle, bei denen sich das Personal der verschiedenen Schichten nicht begegnet, geeignete Schutzausrüstung sowie ein umfangreiches Testangebot. Insgesamt sei es auch hilfreich, dass man derzeit mit mehr als 44.000 Polizeibeschäftigten auf so viel Personal setzen könne, wie nie zuvor.

Polizeipräsidien: Keine personellen Einschränkungen

Eine Nachfrage in einzelnen Polizeipräsidien bestätigt die derzeit nicht allzu angespannte Corona-Lage in den Dienststellen. Die Münchner Polizei spricht von derzeit rund 100 an Corona erkrankten Mitarbeitenden. Bei insgesamt mehr als 6.000 Beschäftigten sei diese Krankheitsquote gut zu bewältigen. Auch beim Polizeipräsidium Mittelfranken mit Sitz in Nürnberg sind derzeit keine personellen Einschränkungen im Dienstbetrieb zu verzeichnen.

Ziel sei es, durch tagesaktuelle Beobachtung der Pandemieentwicklung und einer darauf abgestimmten Anpassung von Hygienekonzepten Infektionen innerhalb des Personals weitgehend zu verhindern, so ein Polizeisprecher. Auch bei den Polizeipräsidien Schwaben-Nord (Sitz in Augsburg), Oberbayern Süd (Sitz in Rosenheim) sowie der Oberpfalz (Sitz in Regensburg) verzeichnet man derzeit keine Corona-bedingten Personalprobleme und setzt weiterhin auf Hygienekonzepte.

Feuerwehren in Bayern einsatzbereit

Auch bei den bayerischen Feuerwehren gibt es derzeit keine signifikanten Personal-Engpässe durch die Corona-Sommerwelle. Derzeit seien keine Probleme bekannt, die Feuerwehren in Bayern seien im vollen Umfang einsatzbereit, sagt Uwe Peetz, Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbands, auf BR24-Anfrage.

Auf seiner Webseite veröffentlicht der Verband regelmäßig Handlungsempfehlungen für die Feuerwehren in Bayern. Derzeit würden diese erneut mit dem Bayerischen Innenministerium und der Kommunalen Unfallversicherung Bayern abgestimmt. Aus diesen Empfehlungen sollen die Feuerwehren vor Ort dann gemeinsam mit den sogenannten Kreisbrandinspektionen auf Landkreis-Ebene konkrete Hygienekonzepte entwickeln und abhängig von der aktuellen Corona-Gefährdung umsetzen.

Berufsfeuerwehren setzen auf Hygienekonzepte

Die Berufsfeuerwehren in München, Augsburg und Würzburg haben laut einer BR24-Anfrage seit Beginn der Pandemie solche Hygienekonzepte. Diese werden laufend überprüft und an die aktuelle Lage angepasst.

In Würzburg gilt zum Beispiel aktuell noch folgende Regelung: "Bei der Benutzung von Kraftfahrzeugen mit mehr als zwei Personen wird eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen." Zudem müssen alle Mitarbeiter vor Schichtbeginn einen Corona-Schnelltest durchführen, so der Pressesprecher der Würzburger Feuerwehr.

Auch bei der Berufsfeuerwehr in Augsburg ist ein Schnelltest vor Dienstbeginn verpflichtend. Zudem hat man dort einen Pandemie-Stufenplan, der entsprechend der Gefährdungslage aktiviert wird. Die Münchner Feuerwehr betont in ihrer Antwort auf die BR24-Anfrage vor allem das Verantwortungsbewusstsein ihrer Mitarbeitenden: "Die Mitarbeitenden sind sich ihrer Verantwortung für die Feuerwehr München bewusst und verhalten sich auf der Feuerwache und in ihrem privaten Umfeld entsprechend sensibel."