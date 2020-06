Corona-Sommer für die Wasserwacht: Mehr Fehlalarme befürchtet

Erst am Montagabend hatte sich eine groß angelegte Suchaktion an der Singold im Landkreis Augsburg als Fehlalarm herausgestellt. Nachdem dort Kinderkleidung am Ufer entdeckt worden war, rückten mehrere Suchmannschaften, ein Spürhund und Rettungshubschrauber aus. Dass sich ein solcher Einsatz als Fehlalarm herausstellt, sei grundsätzlich eine gute Sache, so der Landkreisvorsitzende der Wasserwacht, Martin Gschwilm: "Lieber ein Fehlalarm, als etwas zu versäumen, das möglicherweise mit einer Totenbergung endet."

Mehr Fehlalarme befürchtet

Das Rote Kreuz und die Wasserwachten im Landkreis Augsburg rechnen jedoch in diesem Sommer mit mehreren dieser Fehlalarme, so der zuständige Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Thomas Haugg gegenüber dem BR. Weil wegen der Infektionsschutzmaßnahmen weniger Menschen in die Freibäder dürfen, würden Badeseen und Flüsse beliebter - und mehr Badegäste bedeuten mehr Einsätze.

30 Prozent der Einsätze sind ein Fehlalarm

Nach Hauggs Einschätzung machen Fehlalarme rund 30 Prozent der Rettungseinsätze des Roten Kreuzes aus. Das Problem daran: Wenn die Rettungskräfte zu einer Suchaktion ausrücken, bei der niemand gerettet wird, ist der Einsatz "nicht verrechnungsfähig", so Haugg. Das bedeutet, dass z. B. keine Versicherung übernimmt die Kosten.

Kosten für die Vermisstensuche bleiben beim Roten Kreuz

Vor allem bei der Vermisstensuche können die extrem hoch ausfallen. So kostet allein der Rettungshubschrauber pro Minute rund 90 Euro. Auf diesen Kosten bleibt das Rote Kreuz als Rettungsdienstleister laut Haugg "sitzen": Finanziert werden solche Einsätze aus den Gesamtetat des Bayerischen Roten Kreuzes, der wiederum zum Großteil aus Spendengeldern und Mitgliedsbeiträgen bestünde.

Die Wasserrettung ist ein Ehrenamt

Die Wasserwachten in Deutschland gehören zum Rettungssystem des Roten Kreuzes, bestehen aber größtenteils aus Ehrenamtlichen, die neben ihrem Hauptberuf zu Einsätzen ausrücken. Zu Anfang der Corona-Pandemie waren laut BRK viele dieser Ehrenamtlichen nicht mehr für Rettungseinsätze freigestellt worden, weil die Arbeitgeber eine Infektion befürchteten.