vor 32 Minuten

Corona-Sommer: DLRG befürchtet mehr Badetote in Bayern

Große Sorge um Badende: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) befürchtet, dass es in diesem Sommer in Bayern mehr Badetote geben könnte. Vor allem Kinder seien besonders gefährdet, teilte die DLRG in Neumarkt in der Oberpfalz mit.