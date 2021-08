Corona-Sommer daheim: Action auf dem Wasser im WakePark Thulba

"Der rechte Fuß ist vorne und den Körper muss man ein bisschen nach hinten lehnen", sagt Benni Weber, als er Anfängern den richtigen Stand auf dem Board aus Holz und Styropor erklärt. Neben dem richtigen Stand ist auch die richtige Kleidung wichtig: Beim Wakeboarden trägt man eine Schwimmweste und einen Neoprenanzug. Bevor es los geht, sitzen die Wakeboarder an der Kante des Stegs direkt am See in Thulba im Landkreis Bad Kissingen. Mit den Füßen steigen sie in die beiden Schlaufen des Wakeboards, mit beiden Händen halten sie sich an einer Holzhantel fest. Dann beschleunigt die Seilbahn ruckartig.

Wakeboarden: Mit 30 km/h über den See

Auf dem Wakeboard düst man mit 30 Kilometern pro Stunde über den See. Bei den ersten Versuchen platschen Anfänger oft kopfüber ins Wasser. Doch nach einigen Malen schafft man es in der Regel, sich für eine kurze Strecke auf dem Wakeboard zu halten. Nach ein paar Stunden haben viele den Dreh raus und schaffen die ganze Runde, die über 700 Meter lang ist.

Wakeboarden sei für viele geeignet, sagt Benni Weber. Er ist Geschäftsführer vom WakePark Thulba. Weber empfiehlt ein Mindestalter von acht Jahren. Nach oben gibt es kaum eine Grenze: "Der älteste Teilnehmer bei uns war 84 Jahre alt. Er kam mit seinem Enkel her und ist seine ersten Runden gefahren", sagt Weber.

Tricks in der Luft mit dem Wakeboard

Moritz von Schaabner findet, dass Wakeboarden mehr ist als sich nur übers Wasser ziehen zu lassen. Er macht diesen Sport schon seit über drei Jahren. "Mich reizt besonders am Wakeboarden, dass man zum Beispiel über Schanzen fahren kann. Dabei macht man Saltos und Drehungen", sagt er. In dem See in Thulba gibt es aber auch noch andere Hindernisse, wie zum Beispiel Rails. Das sind lange Rohre, über die man sich ziehen lassen kann.

Wasserski oder Kneeboard als Alternative

Wer erst einmal langsam anfangen will, kann sich zum Beispiel auf Wasserskiern ausprobieren. Laut Benni Weber ist das für Anfänger einfacher als Wakeboarden. Als weitere Alternative kann man auch Kneeboard fahren. Dabei kniet man auf dem Board während man sich durch das Wasser ziehen lässt. "Das ist auch sehr einfach – gerade für die kleineren Gäste – und macht unglaublich viel Spaß", sagt Weber. Die Saison im WakePark in Thulba beginnt immer an Ostern. Dieses Jahr kann man dort voraussichtlich noch bis Oktober Wakeboard, Kneeboard oder Wasserski fahren.