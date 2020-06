Corona-Solidarität: Landtagsabgeordnete spenden Diätenerhöhung

Die Abgeordneten aller Fraktionen des Bayerischen Landtags verzichten als Zeichen der Solidarität in der Corona-Pandemie auf die jährliche Diätenerhöhung. Die CSU will insgesamt drei Projekte unterstützen: die Bayerische Landesstiftung, die Bayerische Stiftung Hospiz und den Landesverband Tafel Bayern e.V.

Bei Millionen Menschen in Kurzarbeit und vielen, die sich große Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen, sei es angemessen, dass auch die Abgeordneten verzichten, teilte CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer mit.

Erhöhung der Abgeordnetendiäten ab 1. Juli

Freie Wähler, Grüne, AfD und FDP lassen es ihren Abgeordneten frei, an wen sie spenden, beispielsweise an Organisationen im jeweiligen Wahlkreis. Die SPD grenzt die Spendenempfänger auf mehrere Projekte ein, wie Frauenhäuser oder Jugendeinrichtungen. Viele seien durch die Corona-Krise unverschuldet in Bedrängnis geraten, so der Grünen Fraktionsvorsitzende Ludwig Hartmann. Man hoffe, hier in einzelnen Fällen eine kleine Hilfestellung leisten zu können.

Die Abgeordnetendiäten werden zum 1. Juli 2020 um 212 Euro pro Monat erhöht. Dies entspricht einer Jahreserhöhung von 2.544 Euro.