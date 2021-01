Corona-Software: Falscher Zeitpunkt und fehlende Tools?

Eine einheitliche Software für die Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infizierten - das hat die Staatsregierung im Dezember angekündigt. Spätestens am 1. Februar soll die Software namens "Sormas" in allen bayerischen Gesundheitsämtern zum Einsatz kommen. Jetzt aber zeigt eine BR-Anfrage an das bayerische Gesundheitsministerium: Bis 18. Januar war Sormas erst in 34 der 76 Gesundheitsämter eingerichtet. Auch deutschlandweit läuft die Umrüstung schleppend: Die neue Software ist bislang nur in 111 der bundesweit 380 Gesundheitsämter in Betrieb.

Opposition: Zeitpunkt nicht nachvollziehbar

Der FDP-Landtagsabgeordnete Dominik Spitzer sieht sich in seiner Kritik am Vorgehen der Staatsregierung bestätigt. Der Zeitpunkt der Software-Umrüstung ist für ihn nicht nachvollziehbar, da viele Gesundheitsämter derzeit völlig am Limit arbeiten.

Das war schon im Dezember der Vorwurf der bayerischen Opposition, vor allem von FDP und Grünen. Tenor: Die Umrüstung hätte man im vergangenen Sommer durchführen müssen - mit damals geringen Infektionszahlen. Nun sei alles zu schnell und ohne genauen Plan angeordnet worden - und das in einer akuten Überlastungssituation.

In Nürnberg wartet man ab - und kritisiert den Zeitpunkt

Die geplante bayernweite Umstellung ist ehrgeizig: Von den 76 Gesundheitsämtern in Bayern nutzte Ende November nur ein einziges die nun verpflichtende Software. In allen anderen kamen verschiedene Programme zum Einsatz, darunter auch Eigenentwicklungen vor Ort und Excel-Tabellen. Kritik an der Ausstattung der Ämter weist die Staatsregierung zurück: "In den Gesundheitsämtern in Bayern setzt man seit langem nicht mehr auf 'Stift und Zettel' bei der Kontaktpersonennachverfolgung", betonte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums zuletzt.

Dennoch ruckelt es nun bei der Umstellung auf "Sormas". Beispiel Nürnberg: Dort nutzt das Gesundheitsamt bisher eine Datenbank, die man mit der dortigen Technischen Universität entwickelt hat. Nürnbergs Gesundheitsreferentin Britta Walthelm findet eine einheitliche Software in allen Ämtern grundsätzlich gut, sagt aber auch: "Im Moment warten wir noch, dass eine neue Version von Sormas überhaupt einsatzfähig ist." Und noch etwa ist ihr wichtig: Erst wenn sich bei den Neuinfektionen die Lage beruhige, könne man "in Ruhe auch unsere Daten umziehen".

Erhielten andere Anbieter teils keine Antwort?

Zurückhaltung gibt es nicht nur in Nürnberg. Mehrere Gesundheitsämter in Bayern sind nach BR-Informationen alles andere als glücklich mit der angekündigten Sormas-Umrüstung. Teilweise plant man sogar eine Doppellösung - und will künftig Sormas parallel zu anderen Programmen nutzen.

Umstritten ist auch, ob die neue Software tatsächlich die bestmögliche Lösung für die Pandemie-Bekämpfung darstellt. FDP-Politiker Spitzer äußert Zweifel. Er wisse, "dass mehrere Anbieter direkt an die Staatsregierung - in diesem Fall an Frau Huml selbst, aber auch an Herrn Söder - E-Mails geschrieben haben, um ihre Produkte vorzustellen. Und die haben zum Teil nicht mal eine Antwort bekommen."

Sormas fehlen offenbar Funktionen

Zwar automatisiere Sormas die Kontaktnachverfolgung und biete eine gute Übersicht über die Daten, beispielsweise darüber, wer positiv getestet wurde und mit wem diese Person Kontakt hatte, sagt Gerald Schwarz. Er ist Geschäftsführer der Firma Davasto, die ebenfalls eine Software entwickelt hat, die den Gesundheitsämtern effektiv bei der Fallverwaltung und Kontaktnachverfolgung helfen soll. In zwei bayerischen Gesundheitsämtern ist diese Software im Einsatz. Auch Schwarz berichtet davon, dass er mit seinen Angeboten bei der Staatsregierung abgeblitzt sei.

Auch wenn die Software Sormas bald einheitlich im Einsatz wäre: Laut Schwarz müssten die Mitarbeiter im Gesundheitsamt dann weiter viele Arbeitsschritte händisch erledigen. Tatsächlich bieten andere Entwickler Programme mit mehr Funktionen als Sormas: Sie können per Mausklick und datenschutzkonform Testergebnisse als SMS verschicken oder Probanden-Etiketten der Teströhrchen automatisiert zuordnen. Einige können auch Daten unkompliziert mit Laboren und Testzentren austauschen - oder automatisch Termine für Corona-Tests vergeben und per Mail alle Infos dazu verschicken. Das sei vor allem bei Massentestungen eine Erleichterung, betont Schwarz.

Anderer Anbieter: Sormas erleichtert Arbeitsaufwand kaum

Auch die Software-Firma Paperfly sagt, bei Sormas würden Funktionen fehlen, mit denen "die Zahl der nachverfolgbaren Kontakte gesteigert und letztlich Lockdowns vermieden werden" könnten. Sormas sei letztlich ein gutes Instrument, um Informationen zu verwalten - aber den Arbeitsaufwand der Gesundheitsamtsmitarbeiter erleichtere es nur bedingt.

Der Vorwurf vieler Kritiker wiegt deshalb schwer: Die Gesundheitsämter könnten die Pandemie deutlich effektiver bekämpfen, wenn sich die zuständigen Behörden mit den Software-Angeboten intensiver auseinandergesetzt hätten. Immerhin werden viele der Corona-Maßnahmen damit begründet, dass Infektionsketten nicht zeitnah nachverfolgt werden können.

Gesundheitsministerium verteidigt Sormas

Das bayerische Gesundheitsministerium sieht die Umstellung auf Sormas als Fortschritt: Die neue Software werde "künftig einerseits die Schnittstellen zur Meldesoftware verbessern, aber vor allem auch die Kommunikation zwischen den Gesundheitsämtern verbessern", teilte ein Ministeriumssprecher auf BR-Anfrage mit. Zudem verfüge Sormas "über eine Anbindung an die Meldesysteme des Bundes".

Für die Umstellung auf Sormas stünden den Mitarbeitern in den Gesundheitsämtern Online-Schulungen zur Verfügung. Gleichzeitig betont das Ministerium, dass der erforderliche Schulungsaufwand aufgrund der intuitiven Handhabung und guten Bedienbarkeit vergleichsweise gering sei. Und weiter: "Jeder Umstellungsprozess bedingt einen gewissen Mehraufwand. Dieser muss aber verhältnismäßig sein im Hinblick auf den zu erwartenden Nutzen."