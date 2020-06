05.06.2020, 12:18 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Corona-Soforthilfen: 1,8 Millionen Euro zurücküberwiesen

Oberfränkische Unternehmen haben 1,8 Millionen Euro Corona-Soforthilfen an die Staatsoberkasse Bayern zurückgezahlt. Diese hat bisher mehr als 145,5 Millionen Euro an Betriebe und Freiberufler in Oberfranken ausgeschüttet.