Corona-Soforthilfe: Über 186 Millionen Euro bisher zurückgezahlt

Über 37.500 Menschen in Bayern haben bislang Geld aus der Corona-Soforthilfe an den Staat zurückgezahlt. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Linken im Bundestag hervor, die BR24 vorliegt. Demnach wurden bis Ende Dezember vergangenen Jahres insgesamt 186,5 Millionen Euro an die Staatskasse überwiesen.

Insgesamt hatten 260.000 Menschen in Bayern die Soforthilfe beantragt, die vor allem kleine Betriebe und Freiberufler während der Pandemie unterstützen sollte. Nun müssen sie aber nachweisen, dass sie das Geld auch zu Recht erhalten haben.

Rückzahlungsfrist für Corona-Soforthilfen noch bis Mitte 2023

Seit einigen Monaten verschickt das Bayerische Wirtschaftsministerium deshalb Post. In den Schreiben werden Hilfeempfänger an ihre "Verpflichtung zur Überprüfung der erhaltenen Corona-Soforthilfe" erinnert. Das Ministerium weist darauf hin, dass diese Prüfung "unverzüglich" durchzuführen ist, ohne schuldhaftes Verzögern. Die Rückzahlungsfrist läuft bis zum 30. Juni 2023.

In der Praxis ist das schwer. Die Berechnungen sind kompliziert. Das Wirtschaftsministerium hat deshalb extra eine Hilfe-Hotline eingerichtet, die allerdings oft überlastet ist. Außerdem war vielen Antragstellern überhaupt nicht bewusst, dass die Hilfen eventuell zurückgezahlt werden müssen.

Staatsregierung will Stundungsmöglichkeiten gewähren

"Es ist klar, dass vorsätzlich zu viel in Anspruch genommene Hilfen zurückgezahlt werden müssen", sagt die Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke (Die Linke). "Aber in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage darf dies nicht um jeden Preis geschehen. Gerade viele Solo-Selbstständige aus Kunst und Kultur haben immer noch mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu kämpfen."

Die Staatsregierung hatte vor einigen Monaten verkündet, die Rückzahlungen "sehr kulant" zu regeln. Beschlossen werden sollten etwa "großzügige zinslose Stundungsmöglichkeiten". Zudem solle es möglich sein, Rückzahlungen über einen Zeitraum von 24 Monaten zu strecken. Wirtschaftliche Existenzen dürften nicht in Gefahr geraten, hieß es aus dem Umfeld der Staatsregierung. Auf Nachfrage von BR24, wie genau die Staatsregierung sicherstellen möchte, dass durch eventuelle Rückzahlungen keine Existenzen bedroht werden, konnte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums allerdings keine Auskunft geben.

Betrugsverdacht: Bislang 2.636 Ermittlungsverfahren

Vor allem viele Solo-Selbstständige könnten durch die Rückzahlungen Probleme bekommen. Denn sie durften die Soforthilfen nicht für ihren Lebensunterhalt verwenden, sondern nur für Betriebskosten. Da viele Solo-Selbstständige aber kaum Betriebsausgaben haben, drohen ihnen nun hohe Rückzahlungen.

Darüber hinaus gehen die bayerischen Behörden inzwischen vermehrt gegen Betrug im Zusammenhang mit den Corona-Soforthilfen vor. Bislang wurden 2.636 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer missbräuchlichen Antragstellung eingeleitet.