Corona: Söder und Kretschmann fordern "einheitlichen Geist"

Mit einem Brief wenden sich Ministerpräsident Markus Söder und sein baden-württembergischer Amtskollege Winfried Kretschmann an ihre 14 Länderkolleginnnen und -kollegen. Ein ungewöhnlicher Schritt, doch der Appell ist dringlich: Die Anti-Corona-Politik müsse strikt umgesetzt werden, dazu gehöre, so schreiben es die beiden, die Notbremse in den Hotspots konsequent umzusetzen. Inklusive nächtlicher Ausgangsbeschränkungen, sinnvoller Kontaktbeschränkungen bei einer Inzidenz über 100 und einer konsequenten FFP2-Maskenpflicht.

Söder und Kretschmann: "Die Lage ist ernster als viele glauben"

In dem Brief, der dem BR vorliegt, heißt es wörtlich: "Die dritte Welle rollt seit einigen Wochen unerbittlich über das Land. Wir müssen daher unsere Verantwortung jetzt wahrnehmen und dürfen nicht länger diskutieren. Das Virus verzeiht keine Verzögerungen." Jeder weitere Tag des Zuwartens bedeute tausende von neuen Ansteckungen. Alle notwendigen Instrumente sind laut Söder und Kretschmann nicht nur vorhanden, sondern gemeinsame Beschlusslage.

Beide Länderchefs plädieren für Testpflicht an Schulen nach Ostern

Beide Länderchefs plädieren dafür, nach Ostern eine Testpflicht an den Schulen einzuführen. Wer keinen negativen Test hat, soll demnach nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. Diesen Schritt halten die beiden für besonders wichtig, und zwar bundesweit. Denn derzeit verbreite sich die britische Mutation unter Schülerinnen und Schülern so stark. Das Virus werde dann wiederum in die Familien hineingetragen.

Söder und Kretschmann fordern, Corona konsequent zu bekämpfen. Durch ein ständiges Hin und Her laufe man Gefahr, dass sich die Lage bis in den Sommer hinein fortsetzt. Beide Regierungschefs warnen, dass das Robert-Koch-Institut schätzt, ohne Gegenmaßnahmen könne die bundesweite Inzidenz bereits eine Woche nach Ostern bei 300 liegen. Bisher hätte sich solche Prognosen meist bewahrheitet.