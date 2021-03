Corona: Söder sieht "dritte Welle" - und erklärt Lockerungen

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Entscheidung begründet, die Corona-Beschränkungen im Freistaat ab Montag schrittweise zu lockern. Viele Menschen seien "am Limit", Existenzen seien bedroht, sagte Söder bei einer Regierungserklärung im Landtag. Allerdings dürfe man nun "nicht blind und planlos agieren, sondern mit einer intelligenten Öffnungsmatrix".

BR24 überträgt Söders Regierungserklärung und die anschließende Aussprache derzeit live - der Livestream ist eingebettet über diesem Artikel.

Gleichzeitig warnte der Ministerpräsident vor einer laut ihm bereits rollenden "dritten Welle", mit hohen Infektionszahlen besonders in Grenzgebieten, verursacht durch bestimmte Virusvarianten. "Mutation heißt gefährlicher - und zwar viel gefährlicher", sagte Söder. Bei einer Familie führe das dazu, dass alle angesteckt würden, wenn man auf engerem Raum zusammen sei. Er betonte: "Nur wo es die Zahlen hergeben, kann man eine Öffnung machen." Über die Regeln an Ostern könne man aus heutiger Sicht noch nichts sagen.

Schulze sieht "Kehrtwende" kritisch

Die bayerische Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze kritisierte die beschlossenen Lockerungen, weil es dafür noch nicht genügend Schutzmaßnahmen gebe. Sie sprach von einer "Kapitulation vor dem Virus und vor dem Druck verschiedener Interessen". Schulze kritisierte den langsamen Fortschritt beim Impfen und fehlende flächendeckende Schnelltests.

Die Lockerungen widersprechen laut Schulze Söders Mantra "Vorsicht und Umsicht". In Richtung des Ministerpräsidenten sagte Schulze: "Wenn Sie eine Kehrtwende machen, kommunizieren sie das bitte auch ehrlich." Die Grünen-Politikerin kritisierte zudem, dass in Bayern Baumärkte vor weiterführenden Schulen geöffnet wurden. Sie monierte, dass vor den für 15. März geplanten Schulöffnungen unter anderem Schnelltests für Grundschüler fehlen würden.

Hahn: "Corona ist nicht die Pest"

AfD-Fraktionschef Ingo Hahn sagte, zum Anfang der Corona-Pandemie habe die breite Bevölkerung bei den Maßnahmen mitgemacht. Inzwischen sei aber klar: "Corona ist nicht die Pest." Dennoch sei die Staatsregierung für keine kritische Stimme erreichbar.

Für Hahn sind die beschlossenen Erleichterungen nur "angebliche Lockerungen". Ministerpräsident Söder wolle die Pandemie verschleppen, behauptetet Hahn. "Der Schaden überwiegt den Nutzen bei weitem", sagte er über die Corona-Beschränkungen. Und an Söder gerichtet ergänzte der AfD-Politiker: "Hören Sie alle Parteien, hören sie ihre Parteibasis!"

Söder: Inzidenz "der verlässlichste Wert"

Söder will sich nach eigenen Angaben bei der Bewertung der Lage weiter am Inzidenzwert orientieren - also der Zahl positiver Corona-Tests innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Die Inzidenz sei "nach wie vor der beste und verlässlichste Wert", sagte er. Die Inzidenz sei auch das frühestmögliche Warnsystem. "Wer auf Todesraten wartet, hat die Zeit verpasst, zu handeln." Bei allem Maßnahmen müsse man aber die Menschen mitnehmen, betonte Söder. "Wir sind kein autoritäres Land und wollen das auch nicht werden."

Am Donnerstag hat die Staatsregierung beschlossen, abhängig vom Inzidenzwert vor Ort ab Montag stufenweise Lockerungen für Einzelhandel, Kultur, Sport und andere Bereichen zuzulassen. Dabei setzt Bayern weitgehend um, was Bund und Länder am späten Mittwochabend vereinbart hatten. Zudem hat die Staatsregierung entschieden, ab 15. März deutlich mehr Jahrgangsstufen als bisher zurück in den Wechselunterricht zu lassen - sofern der Inzidenzwert vor Ort unter 100 liegt.