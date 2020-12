Corona: Söder in Quarantäne - Staatskanzleichef positiv getestet

Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann ist nach eigenen Angaben heute positiv auf Corona getestet worden. "Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ich habe mich umgehend in Quarantäne begeben", schrieb der CSU-Politiker, der seit Monaten die Corona-Politik in der Staatskanzlei koordiniert, auf Twitter. Alle Kontaktpersonen 1 würden umgehend informiert.

Eine dieser Kontaktpersonen ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) - und muss damit über Weihnachten ebenfalls in Quarantäne.

Söder will Amtsgeschäfte digital weiterführen

Am Vormittag hatte Söder noch mit dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ein Impfzentrum auf dem Münchner Messegelände besucht. Am Nachmittag teilte er dann ebenfalls auf Twitter mit, dass er sich umgehend in Quarantäne begeben habe. "Die Amtsgeschäfte werde ich digital weiterführen", schrieb Söder. Für Dienstag ist beispielsweise eine Video-Schalte des bayerischen Kabinetts angesetzt. Söder wird sie wohl von zu Hause aus leiten, die geplante Pressekonferenz kann nicht stattfinden.

Seinem Staatskanzleichef wünschte der Ministerpräsident einen milden Verlauf und gute Besserung. Weitere Kabinettsmitglieder müssen nach derzeitigem Stand nicht in Quarantäne. Eine Sprecherin der Staatsregierung sagte auf BR-Anfrage, Herrmann habe in den vergangenen Tagen keinen Kontakt zu anderen Mitgliedern der Staatsregierung gehabt.

Parteiübergreifende Genesungswünsche

Auch Politiker von Grünen, Freien Wählern, SPD und FDP wünschten Herrmann in den sozialen Netzwerken gute Besserung. Unter ihnen waren mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Forian von Brunn und Landtagsvizepräsident Wolfgang Heubisch (FDP), bei denen kürzlich ebenfalls Corona nachgewiesen worden war. "Sehr geehrter Herr Herrmann, ich wünsche aus der eigenen Quarantäne einen milden Verlauf und gute Besserung", twitterte der SPD-Mann von Brunn.