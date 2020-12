BR24Live: Söder für Schließung der Geschäfte ab Weihnachten

Grüne werfen Söder Versäumnisse vor

Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann betonte, das Gebot der Stunde sei, Kontakte deutlich zu reduzieren. "Da haben Sie unsere Unterstützung", sagte Hartmann in Richtung von Ministerpräsident Söder. Allerdings sei man erst durch "Versäumnisse der letzten Monate" in die aktuelle Situation gekommen, warf Hartmann dem bayerischen Regierungschef vor. Söder habe zwar früh vor der zweiten Welle gewarnt, aber die Vorbereitung darauf "komplett verschlafen". Als Beispiele nannte der Grünen-Politiker die Ausstattung der bayerischen Gesundheitsämter, Konzepte für den Wechselunterricht an Schulen, die Lage von Kreativschaffenden sowie bessere Schutzmaßnahmen für die Alten- und Pflegeheime.

Hilfreiche Vorschläge der Opposition nicht anzunehmen, ist laut Hartmann zudem "der falsche Weg". Die angekündigte nächtliche Ausgangssperre in Corona-Hotspots hält er ebenfalls für nicht hilfreich. Auch der Stil von Söders Auftritten stört den Grünen-Politiker – nicht Söders Politik sei konsequent, sondern nur die "Inszenierung" seiner Person.

Hartmann kritisierte auch, dass Söder die lange Außengrenze des Freistaats als einen Grund für das hohe Infektionsgeschehen in Bayern genannt hatte. Die Nähe zu Österreich sei nicht dafür verantwortlich, betonte der Grünen-Fraktionschef – und verwies auf mehrere bayerische Städte und Kommunen mit hohen Corona-Zahlen, die nicht in Grenznähe liegen. Um die Corona-Pandemie weiter einzudämmen, fordern die Landtags-Grünen grundsätzliche Betriebsferien zwischen 24. Dezember und 6. Januar. "Hunderttausende Arbeitsplatzkontakte" könne man in dieser Phase durch eine geringe Zahl geschlossener Werktage verhindern.