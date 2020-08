Corona: So soll der Vier-Stufen-Plan an Bayerns Schulen aussehen

Seit Freitag steht es fest: Zum Schulbeginn in Bayern, am 8. September, wird es eine Maskenpflicht geben. Das bisher geltende Maskengebot wird somit nach den Sommerferien umgewandelt in eine Pflicht, auch wenn sich die Schüler laut Kultusministerium bisher sehr gut an die Vorgaben gehalten haben. Mit der Maskenpflicht müssen Schüler und Lehrkräfte nun bis zu ihrem Platz im Klassenzimmer eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Außerdem soll laut Kultusministerium je nach Infektionsgeschehen ein Vier-Stufen-Plan weitere Hygienemaßnahmen an Schulen regulieren.

Ziel: Regelbetrieb an Schulen soll ab September möglich sein

Damit der Regelbetrieb für Schüler aufrecht erhalten werden kann, müssen sich die Schulen an entsprechende Infektionsschutz- und Hygieneregeln halten. Diese wurden vorher mit dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege festgesetzt und wird je nach Pandemie-Situation angeglichen. Für die Umsetzung aller angeordneten Maßnahmen in der Schule ist die Schulleitung verantwortlich.

Dazu gehören unter anderem das regelmäßige Lüften aller (Klassen-)Räume, Reinigung der Räume, Handhygiene der Schüler und des Lehrpersonals, sowie das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Schüler und Lehrern. Ziel des Ministeriums ist es, dass Schüler innerhalb einer Klasse im Regelbetrieb den Mindestabstand untereinander nicht einhalten müssen. "Bei zwingend pädagogisch-didaktischen Gründen" kann der Mindestabstand zwischen Lehrern und Schülern unterschritten werden, heißt es weiter vonseiten des Kultusministeriums. Wenn möglich, soll jedoch auf dem ganzen Schulgelände auf den Mindestabstand geachtet werden.

Vier-Stufen-Plan richtet sich nach lokalem und regionalem Infektionsgeschehen

Der angestrebte Vier-Stufen-Plan unterscheidet sich zum Vorgehen bei den landesweiten Schulschließung im März. Ziel des neuen Systems sei es, gezielt lokal und regional auf ein Infektionsgeschehen reagieren zu können, ohne das in ganz Bayern deswegen die Schulen schließen müssen, so das Kultusministerium. Sollte es jedoch zu einer zweiten Welle der Corona-Infektionen kommen, könnten die Stufen zwei, drei und vier gegebenenfalls in ganz Bayern umgesetzt werden.

Stufe 1: Infektionsgeschehen bei einzelnen Klassen

Wann gilt diese Stufe?

Stufe 1 greift dann, wenn einzelnen Corona-Fällen oder Verdachtsfällen in Klassen oder einer Schule auftreten. Die darauf folgenden Maßnahmen werden von der Schulleitung mit dem zuständigen Gesundheitsministerium abgesprochen.

Welche Maßnahmen folgen?

Laut Kultusministerium kann es bei einem Covid-19-Verdachtsfall dazu kommen, dass der Präsenzunterricht für einen begrenzten Zeitraum eingestellt wird. Eventuell kann es sogar zu einer vollständigen Umstellung auf den Distanzuntericht kommen. Sollte der Test der betroffenen Person positiv ausfallen, wird die gesamte Klasse für 14 Tage vom Unterricht ausgeschlossen.

Stufe 2: Mundschutzpflicht auch am Sitzplatz

Wann gilt diese Stufe?

Ab Stufe 2 beziehen sich die getroffenen Maßnahmen auf das Infektionsgeschehen im Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt, nicht mehr auf das an Einzelschulen. In diesem Fall ab 20 Personen pro 100.000 Einwohner.

Welche Maßnahmen folgen?

Hier tritt die Mundschutzpflicht auf einer weiteren Ebene in Kraft. Konnten vorher die Schüler und Lehrkräfte ihre Mund-Nasen-Bedeckung am Sitzplatz noch abnehmen, müssen sie diese nun auch am Platz und somit auch im Unterricht tragen. Als mögliche Alternative schlägt das Kultusministerium einen Mindestabstand von 1,5 Metern im Unterricht vor, jedoch nur wenn dies räumlich umsetzbar ist.

Stufe 3: Strenge Einhaltung des Mindestabstands

Wann gilt diese Stufe?

Kommt es in sieben Tagen zu 35 Fälle pro 100.000 Einwohner, gelten die Hygienemaßnahmen von Stufe 3.

Welche Maßnahmen folgen?

Das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern im Unterricht ist hier nun keine Alternative mehr, sondern Pflicht, auch unter den Schülern. Da nicht alle Klassenzimmer derartige räumliche Kapazitäten bieten, kann es somit auch zu einer zeitlich befristet Unterteilung der Klassen auf einen wöchentlichen oder täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht kommen.

Stufe 4: Umstellung auf Distanzunterricht

Wann gilt diese Stufe?

Die vierte und damit höchste Stufe in dem Szenario tritt in Kraft, wenn 50 Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gemeldet werden.

Welche Maßnahmen folgen?

Hier können die Maßnahmen alle Schulen im jeweiligen Landkreis bzw. der kreisfreien Städte treffen. Um das Infektionrisiko und –geschehen einzudämmen, wird an allen Schulen wieder auf Distanzunterricht umgestellt.

Allgemein gilt: Quarantäne bei Corona-Fall in Klasse

Die unterschiedlichen vier Szenarien und die damit verbundenen Hygienemaßnahmen richten sich somit nach den unterschiedlichen Verortungen der Infektionen. Während bei Stufe eins noch die Einzelschule als Maßstab gilt, richten sich die Maßnahmen bei den drei darauffolgenden Stufen nach dem Infektionsgeschehen in den Landkreisen bzw. der kreisfreien Stadt.

Allgemein wird aber vorgeschrieben: Tritt in einer Klasse oder Lerngruppe ein bestätigter Covid19-Fall auf, so wird die ganze Klasse ebenfalls getestet und vom Unterricht für 14 Tage ausgeschlossen.