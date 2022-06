Corona: So schätzt Infektiologe Salzberger die Sommerwelle ein

Der Chef-Infektiologe des Regensburger Universitätsklinikums, Bernd Salzberger, hält eine vierte Corona-Impfung für alle derzeit für nicht notwendig. Wer sich große Sorgen mache, könne sich gerne impfen lassen, aber es gebe vor allem gegen neue Infektionen keine "wahnsinnig gute Impfwirksamkeit", so Salzberger im Interview mit dem BR.

Die meisten kämen gut zurecht, wenn sie sich im Herbst mit einem angepassten Impfstoff impfen ließen.

Auf die Immunität kommt es an

Dennoch rät er, jetzt Menschenansammlungen vor allem in geschlossenen Räumen zu meiden und zum Beispiel nicht in Volksfestzelte zu gehen. Bei einer Reinfektion solle man nicht davon ausgehen, dass man überhaupt keine Beschwerden mehr habe. Das hänge von der Immunität ab und welcher Virustyp gerade zirkuliere. Außerdem sind laut Salzberger noch Fragen in Bezug auf Langzeitfolgen nach einer Ansteckung mit Omikron offen – auch wenn diese nach ersten Studien seltener auftreten würden als bei anderen Varianten. Eine Infektion aktiv zu suchen beurteilt er als eine "Form der Leichtfertigkeit".

Als sinnvoll erachtet der Infektiologe eine jetzt verabreichte vierte Impfung für Menschen ab 70 Jahren und Risikogruppen, wie es die Ständige Impfkommission empfiehlt.

Keine zu große Corona-Welle

Salzberger vermutet, dass die seit etwa zwei Wochen andauernde Corona-Welle im Vergleich zu der im Februar und März in Deutschland nicht allzu groß wird. Außerdem schätzt er, dass sie in vier bis sechs Wochen wieder vorbei sein könnte. Als Grund nennt er die hohen Infektionszahlen in Deutschland mit dem Omikron-Subtyp BA.2 bei der vergangenen Welle.

Auch Dänemark hätte eine hohe Welle mit diesem Typ gehabt und da sähe man jetzt gar nichts von einer Sommerwelle. Ob es wirklich so kommt, müssen man aber genau beobachten.

Menschen werden unvorsichtig

Dass es überhaupt eine Corona-Sommerwelle hierzulande gibt, liegt laut Salzberger an den Omikron-Varianten, die viel ansteckender seien als die Varianten zuvor. Außerdem seien die Menschen wahrscheinlich unvorsichtiger als in der wärmeren Jahreszeit in den vergangenen beiden Jahren. So sehe man derzeit Masken in der Öffentlichkeit auch in geschlossenen Räumen nicht mehr häufig.

"In den Krankenhäusern habe man weiterhin fast keine Schwerkranken aufgrund einer Corona-Infektion, auf den Intensivstationen schon länger keine neuen Patienten mehr aufgenommen - und wenn, dann sind es Risikopatienten." Infektiologe Bernd Salzberger

Wie groß die Welle im Herbst und Winter wird, hängt nach Angaben Salzbergers davon ab, ob es eine neue Virusvariante geben wird und inwieweit die Bevölkerung davon durch eine Grundimmunität geschützt ist.