Corona: So lief die erste Schulwoche nach der Teil-Öffnung

Monatelang haben sich Lehrkräfte, Eltern und Kinder im Homeschooling organisiert. Seit dieser Woche gibt es in den Grundschulen wieder Präsenzunterricht. Doch wie funktioniert der Re-Start tatsächlich? Da haben sich einige Schulen kreative Lösungsansätze ausgedacht.

Kinder kommen mit Selbstbewusstsein zurück in die Schule

"Die Schüler haben sich total gefreut, dass sie wieder in die Schule gehen dürfen", schildert Josefine Brunnhuber, Schulleiterin der Grund- und Mittelschule Ruhpolding, ihre Eindrücke. "Manche Erstklässler wollten sofort ihre Klassenlehrerin umarmen, aber das geht natürlich nicht." Dabei stellt Brunnhuber fest, dass viele Kinder durchaus gestärkt in die Schule zurückkommen. "Dass sie jetzt beispielsweise mit dem IPad so gut umgehen können, gibt vielen Kindern Selbstbewusstsein."

"Ich finde, dass die erste Woche sehr gut gelaufen ist", resümiert Brunnhuber. Wechselunterricht sei auch für die Lehrer weniger anstrengend und aufwendig als der Distanzunterricht.

Wechselunterricht nach Freunden aufgeteilt

Die Grundschule Niederscheyern im Kreis Pfaffenhofen hat sich zum Schulstart etwas besonderes überlegt, um den Wechselunterricht möglichst Corona-konform zu gestalten. Hier wird Freundschaft groß geschrieben. Bedeutet: In Niederscheyern werden die Klassen für den Wechselunterricht nicht nach Alphabet, sondern nach Freundschaften und gemeinsamen Wohnorten aufgeteilt. Ob das gut geht, wird sich noch zeigen.

Viele Schulen haben den Fokus vor allem auf die Geschwister-Kinder gelegt. Heißt: Diese sollen zusammen in die Schule gehen - damit bei täglichem Wechselunterricht die Eltern entlastet werden. In der Grundschule "Auf der Schanz" in Ingolstadt haben sich Schulleitung und Elternbeirat beispielsweise ein entsprechendes Konzept überlegt. Daran habe man seit vergangenem Herbst gearbeitet, sagte die Rektorin Sigrid Schirmel. Das Fazit für die erste Woche lautet aus Sicht von Schirmel: "Zufriedenstellend."

Schule in Burghausen mit komplettem Präsenzunterricht

Ganz anders läuft es in der Hans-Stethaimer-Schule in der Burghausener Altstadt ab - denn hier ist Wechselunterricht gar kein Thema. Alle Grundschüler gehen gleichzeitig in die Schule. Und das geht nur, weil man sich bei den Räumlichkeiten etwas überlegt hat: Die Dritt- und Viertklässler sind jetzt in der Jugendherberge. Die erste Klasse nutzt den Musiksaal in der Schule und die zweite Klasse ist so klein, dass sie im Klassenzimmer bleiben kann und die Mindestabstände trotzdem eingehalten werden können.

Zur Schule gehört auch die Außenstelle im Kloster Raitenhaslach, südlich von Burghausen. Dort werden die Kinder in Kombiklassen unterrichtet. Die erste und zweite Klasse ist in den Raum der Georgsbläser umgezogen. Die dritte und vierte Klasse lernt jetzt im Raum der Freiwilligen Feuerwehr.