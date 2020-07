So geht's weiter an Bayerns Schulen

Mehr als eine Million Schüler und knapp neunzigtausend Lehrer könnten nach den Sommerferien für einen regen Aerosolaustausch sorgen. So die Befürchtung vieler, wenn der Freistaat zum normalen Präsenzunterricht zurückkehrt. In den rund 6.000 bayerischen Schulen sollen dann alle Klassenzimmer wieder voll besetzt werden. Nach jetzigem Plan will die Staatsregierung zum Präsenzunterricht zurückzukehren.

Normaler Unterricht, wenn möglich

Zunächst ohne Abstandsregelungen, aber unter bestimmten Hygienevorschriften soll ab September wieder unterrichtet werden. Voraussetzung hierfür ist, dass das Infektionsgeschehen einen solchen Schritt zulässt und der Mindestabstand von 1,5 Metern an Schulen aufgehoben werden kann. Notfallpläne hat das Bayerische Kultusministerium aber bereits in der Schublade liegen. Demnach könnten vier verschiedene Szenarien eintreten, die wiederum vier verschiedene Konsequenzen zur Folge hätten.

Notfall-Szenarien: Maskenpflicht und digitales Lernen

Szenario eins: Der Regelschulbetrieb kann, wie derzeit geplant, normal stattfinden - mit Masken, Nies-Etikette und Händewaschen.

Szenario zwei: Die Infektionszahlen erfordern weiterhin einen Mindestabstand von 1,5 Metern. Dann starten Schüler und Lehrer in geteilten Lerngruppen ins neue Schuljahr. Bei diesem sogenannten rollierenden System wechseln sich Schülerinnen und Schüler wochen- oder tageweise mit dem Schulbesuch ab, so wie es auch derzeit umgesetzt wird.

Sind es Hotspots, werden einzelne Schulen geschlossen

Szenario drei geht von Ausbruch-Hotspots aus. Einzelne Schulen werden dann geschlossen, der Unterricht findet daheim am Laptop statt.

Tritt Szenario vier ein, überrollt Bayern eine zweite Welle. Alle Schulen werden dann sofort geschlossen. Gelernt wird dann wieder im Homeschooling.

Derzeit aber betont das Kultusministerium: Alles werde darangesetzt, am 8. September die Schulen wieder regulär aufzusperren zu können.

Hygieneplan für Schulen wird erarbeitet

Um trotz der Covid-19-Pandemie wieder den Unterricht normal aufnehmen zu können, müssen sich Schulen an die Hygienekonzepte der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmeverordnung halten. Derzeit erarbeiten das Bayerische Kultusministerium gemeinsam mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium einen neuen Hygieneplan. Aktuell gilt, dass Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer, die Erkältungssymptome zeigen, das Schulgebäude nicht betreten dürfen.

Als coronaspezifische Krankheitssymptome gelten trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, Hals-, Gliederschmerzen sowie Übelkeit und Erbrechen. Zudem müssen derzeit alle zu Hause bleiben, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen.

Pläne für Notfallbetreuung und spezielle Förderungen

Für Eltern, die ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben, hat das Kultusministerium zusammen mit dem Bayerischen Jugendring das Internetportal www.bjr.de/ferienportal ins Leben gerufen. Ergänzend zu zahlreichen Trägern vor Ort wie Kommunen oder Kreis- und Stadtjugendringen, will auch das Ministerium Ferienbeschäftigungen anbieten – in erster Linie für die jüngeren, betreuungsbedürftigen Schülerinnen und Schüler der ersten bis sechsten Klasse. Die Ferienangebote decken in der Regel den Zeitraum Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr ab, Anmeldungen hierfür sollen wochenweise möglich sein. Allerdings gibt es daran bereits Kritik, weil es in einigen Regionen offenbar keine Angebote gibt oder diese nicht kostenlos sind.

Schülerinnen und Schülern, bei denen die Corona-Sondersituation zu Wissenslücken geführt hat und die auf Probe vorgerückt sind, will das Kultusministerium im neuen Schuljahr mit speziellen schulbegleitenden Angeboten helfen. Sie sollen zwischen September und Allerheiligen bzw. Weihnachten Förderunterricht in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen bekommen. Aber auch hier gibt es bereits Kritik aus Fachkreisen zur Finanzierung und Umsetzbarkeit. Es sei wenig sinnvoll, so zum Beispiel Dominik Blanz vom Willy-Graf-Gymnasium in München, Wahlunterricht wie Tischtennis, Töpfern oder Theater einfach in den angedachten Förderunterricht umzuwidmen. Denn auf genau dieses soziale Miteinander würden sich Schülerinnen und Schüler mit am meisten freuen.