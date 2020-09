Corona-Situation in Würzburg: Schulreferat bleibt bei Stufe gelb

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

Weil einige Schülerinnen und Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, wurden einzelne Klassen von drei Würzburger Gymnasien und sechs Berufs- bzw. Förderschulen in Quarantäne geschickt. Das Würzburger Röntgen-Gymnasium ist seit Montag sogar komplett geschlossen. Dennoch bleibt Würzburgs Schulreferentin und Bürgermeisterin Judith Jörg dabei: "Wir sehen in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt keinen Anlass, von Stufe gelb auf rot zu schalten."

Corona-Tests aus dem Röntgen-Gymnasium noch nicht vollständig ausgewertet

Die Reihentestungen und ersten Ergebnisse am Röntgen-Gymnasium hätten ergeben, dass das Virus nicht innerhalb der Schule, sondern extern weitergegeben wurde. Noch sind nicht alle Tests ausgewertet, aber bislang sind alle negativ ausgefallen (Stand 15.09.20). Jörg möchte die Erkenntnisse der Testungen am Röntgen-Gymnasium als Beispiel für das weitere Vorgehen hernehmen, betont aber: "Wir fahren absolut auf Sicht. Das kann morgen schon wieder anders aussehen." Dennoch: Schulschließungen wolle sie in jedem Fall vermeiden. Man versuche, bei einem positiven Corona-Fall nur einzelne Klassen oder Kurse in Quarantäne zu schicken, sagte sie.

Röntgen-Gymnasium bleibt bis Freitag geschlossen

Das Röntgen-Gymnasium bleibt noch bis einschließlich Freitag geschlossen, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Diese Sicherheitsmaßnahme habe man in der behördenübergreifenden Corona-Koordinierungsgruppe beschlossen. Am frühen Mittwochnachmittag lagen noch nicht alle Testergebnisse vor und diese müssen zudem auch noch genau bewertet werden.

Am Dienstagnachmittag hatte Schulleiter Klauspeter Schmidt auf Nachfrage gesagt, dass bis dahin alle Ergebnisse negativ ausgefallen seien. "Wir halten alle Daumen gedrückt", so Schmidt. Die Stadt hofft, dass dank des Wochenendes in jedem Fall genügend Vorlauf bleibt, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, eventuell das Hygienekonzept in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt zu modifizieren und um allen SchülerInnen, Eltern und Lehrkräften die nächsten Schritte zu kommunizieren.

950 Menschen wurden am Montag auf Covid-19 getestet

Eine Lehrkraft und ein Schüler des Röntgen-Gymnasiums hatten sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Alle rund 850 Schüler und etwa 100 Mitarbeiter des Röntgen-Gymnasiums wurden am Montag in einer eigens eingerichteten Teststation getestet.

Am Mittwoch betrug die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt Würzburg laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 75,07.