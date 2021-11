Corona: Situation in bayerischen Krankenhäusern spitzt sich zu

Der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun nimmt die aktuellen Zahlen sehr ernst, hält sie aber momentan nicht für entscheidend: "Wir haben ja gesagt, wir schauen nicht mehr nur auf die Infektionszahlen, sondern wir gucken insbesondere auf das, was in den Krankenhäusern passiert." Das BR24 Thema des Tages beleuchtet die aktuelle Situation.

Angespannte Lage in vielen Bereichen

In Bayern gibt es die Landkreise mit den höchsten Inzidenzen, und vor allem im Osten und Südosten des Freistaats wird die Lage in vielen Kliniken immer prekärer. BR Reporter Philip Kuntschner schildert seine Eindrücke aus einem Landshuter Krankenhaus. Das letzte verfügbare Intensivbett, das für einen Corona-Patienten bereitgestellt wurde, sei dort auch das letzte im gesamten Stadtgebiet. Intensivstationen laufen voll, während die Personalsituation immer schwieriger wird: Während der Pandemie haben dort gut 20 Prozent des Pflegepersonals gekündigt, was die Situation dort sehr angespannt macht.

Weniger Pflegepersonal

Chefarzt Michael Mandl zeichnet ein ähnliches Bild am Klinikum Deggendorf: Das Personal sei durch die vierte Welle stark belastet und teilweise fast schon etwas verbittert. Sie fühlten sich alleine gelassen und glaubten nicht, dass man alles unternommen hätte, um die Situation abzuwenden, in die wir jetzt reinlaufen. In der Folge gebe es dort Kündigungen und eine ganze Reihe an Krankmeldungen, sodass viel weniger Personal in den Bereichen zur Verfügung stünde als im Jahr zuvor.

Eine neue Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft bestätigt das. 72 Prozent der befragten Kliniken haben weniger Intensiv-Pflegepersonal zur Verfügung als noch vor einem Jahr. 86 Prozent der Häuser könnten ihre Stationen deshalb nicht in vollem Umfang betreiben. Zugleich sind nun mehr als 90 Prozent der Intensiv-Betten in ganz Bayern belegt.

Auch "normale" Krankenhauspatienten spüren die Probleme

Aber auch normale Krankenhauspatienten spüren die Entwicklung immer stärker. Operationen werden verschoben, im Berchtesgadener Land und im Kreis Traunstein haben die Kliniken Südostbayern gestern an sechs Standorten ein Besuchsverbot erlassen. Ähnlich sieht es nun auch im Landkreis Mühldorf am Inn aus, einem weiteren Hochinzidenzgebiet. Wochenlang hatte die Region die bundesweit höchsten Inzidenzen und nun ist die Intensivstation des Mühldorfer Inn Klinikum zu 100 Prozent ausgelastet.

Inn-Klinikum stark von der Corona-Lage betroffen

Drei der vier Standorte des Inn-Klinikums, die insgesamt für etwa 230.000 Einwohner der Landkreise Mühldorf und Altötting zuständig sind, nehmen auch Corona-Patienten auf. Die meisten Intensivpatienten liegen in Mühldorf. Gregor Zimmermann, Chefarzt für Pneumologie und Beatmungsmedizin, beschreibt eine sehr angespannte Lage, in der man teilweise morgens nicht wisse, ob man die Patienten noch unter bekommt.

Bei hoch bleibenden Inzidenzen rechnet Dr. Zimmermann mit einer weiteren Verschärfung der Lage: Der zeitliche Verzug zwischen steigender Inzidenz und einer Zunahme an Behandlungsfällen läge zwischen 3 und 14 Tagen.

Mehr jüngere Patienten auf der Intensivstation

Höhere Inzidenzen bedeuten mehr Erkrankte, die im Zweifel dann auch mit schweren Verläufen auf die Intensivstation kommen können. Und das auch, wenn sie vorher fit waren, so Chefarzt Zimmermann. Der Großteil sei ungeimpft und in Bezug auf das Alter durchmischt, aber in der jetzigen Welle habe er neuerdings einen sehr hohen Anteil an jüngeren Patienten, die teilweise lebensbedrohlich erkrankten.

Um die Situation zu bewältigen, hat das Inn Klinikum eine Taskforce eingerichtet: "Seit eineinhalb Jahren tagt fast täglich ein Krisenstab, bestehend aus Experten aus Medizin, Pflege und auch der Klinikleitung. Und wir entscheiden gemeinsam, welche Maßnahmen notwendig sind", erklärt Klinikvorstand Thomas Ewald.

Mammutaufgabe: Freie Betten finden

Maßnahmen wie: Das Verschieben von planbaren Operationen, um Kapazitäten frei zu halten oder die Verlegung von Intensivpatienten in andere Krankenhäuser. Doch auch das ist nicht einfach. Denn auch die umliegenden Landkreise haben mit hohen Inzidenzen und vollen Intensivstationen zu kämpfen.

Joaquin Kersting sitzt im Klinikum Traunstein und ist Krankenhaus-Koordinator für den der Rettungsdienstbereich, zu dem die Landkreise Mühldorf, Altötting, Traunstein und Berchtesgadener Land gehören. Im Notfall muss er freie Intensivbetten suchen. Er beklagt immer weiter sinkende Kapazitäten, sowohl für die normale Notversorgung wie auch die für die Covid-Versorgung.

Momentan hangelt er sich von Tag zu Tag, aber stellenweise müssen Notfallpatienten bis nach Neustadt bei Saale verlegt werden - quasi ans andere Ende von Bayern. Die einzige Lösung ist für Kersting klar: "Die Inzidenzen müssen runter gehen. Nur das führt letztendlich dazu, dass die Krankenhausbelastung wieder sinkt."

Vielschichtige Ursachen für hohe Inzidenzen

Der Mühldorfer Landrat Maximlian Heimerl sieht mehrere Gründe für die aktuelle Lage in der Region. Zum einen läge es an der Nähe zu Österreich und den vielen Grenzpendlern aus Osteuropa, die das Virus immer wieder mitgebracht hätten, sowie an der saisonalen Entwicklung, die das Robert-Koch-Institut schon seit Längerem vorausgesagt hat. Zum anderen hätten größere Ausbrüche in einem Club, bei einer Hochzeit und einem Fußballspiel in Kombination die hohen Fallzahlen ergeben.

Angst macht ihm die Situation aber nicht. Er sagt: "Je mehr wir impfen, je schneller wir bei den Impfungen vorankommen, desto schneller kommen wir aus dieser Krise auch wieder raus. Im Endeffekt haben es die jetzt noch Ungeimpften in der Hand, wie lange diese Krise noch dauert."

Anfang der Woche hat der Landkreis Mühldorf gemeinsam mit anderen Landkreisen in Südostoberbayern schon wieder verschärfte Corona-Regeln eingeführt. Bis man die Auswirkungen sieht, wird es laut dem Mühldorfer Landrat aber noch dauern. Und auch Chefarzt Gregor Zimmermann vom Inn-Klinikum Mühldorf rechnet so schnell nicht mit einer Entschärfung.

