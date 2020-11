Corona-Situation an unterfränkischen Krankenhäusern

"Wir stehen bereit und haben uns entsprechend für mehr Corona-Fälle organisiert – aber noch ist die Lage entspannt", sagt Prof. Dr. Georg Ertl, der Ärztliche Direktor der Uniklinik Würzburg. Trotzdem: Die Zahl der Corona-Infizierten steigt, auch in Seniorenheimen kommt es immer wieder zu Corona-Ausbrüchen. Das Virus verbreitet sich in einer zweiten Welle. Es wurde ein Teil-Lockdown verhängt und es wird wieder über mehr die Belegung von Intensivbetten gesprochen, vor allem aber auch über die Verfügbarkeit von Fachpersonal.

Sechs Prozent Corona-Patienten auf Intensivstationen

Wie aus Zahlen der Regierung von Unterfranken hervorgeht, sind derzeit 26 von insgesamt 595 Intensivbetten in Unterfranken durch Corona-Patienten belegt. Momentan sind 428 Intensivbetten in den unterfränkischen Krankenhäusern belegt, bei 26 davon – umgerechnet etwa sechs Prozent – handelt es sich um Corona-Patienten. Die Zahlen würden allerdings steigen und könnten in Kürze wieder höher liegen, so die Regierung.

Reserve an Intensivbetten aber Mangel an Personal

Sollten alle knapp 600 verfügbaren Intensivbetten in Unterfranken belegt sein, so könnte außerdem noch eine Notreserve von etwa 150 Betten zur Verfügung gestellt werden. Maximal könnten in Unterfranken dann etwa 750 Personen intensiv versorgt werden.

Auch an der Würzburger Uniklinik kann die Zahl der Intensivbetten bei Bedarf erhöht werden. "Das Problem sind aber nicht die Beatmungsmaschinen, sondern das Intensivpersonal. Das ist von Vornherein schon auf Kante genäht", sagt Georg Ertl von der Würzburger Uniklinik. Daher werde an der Uniklinik bei Bedarf Personal rekrutiert, das früher in Intensivstationen eingesetzt war und nun beispielsweise in Operationssälen arbeitet. "Aber dann fehlt wieder das Personal in den OPs und wir könnten, wenn wir dahin kämen, nur noch Notfälle operieren", so Ertl weiter.

Besuche in Krankenhäusern eingeschränkt

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen gehen die Kliniken in Unterfranken unterschiedlich mit ihren Besucherregelungen um. Viele lassen gar keine Besucher mehr zu. Grund dafür ist das dynamische Infektionsgeschehen. Die Regelung dient zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern vor Infektionen. Ausnahmen sind weiterhin nach Abstimmung mit dem zuständigen Arzt möglich. Dies greift etwa bei palliativen, minderjährigen und gesetzlich betreuten Patienten.

Am Klinikum Main-Spessart in Lohr gilt etwa ein generelles Besuchsverbot. Zugang zu beiden Einrichtungen des Klinikums haben ausschließlich Mitarbeiter des Klinikums, Patienten und Personen mit dringlichem Anliegen aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit, etwa Techniker oder Notärzte.Das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau und auch das Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt haben ebenfalls ein absolutes Besuchsverbot ausgesprochen, genauso das Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen und das Main-Klinikum in Ochsenfurt.

Beim Leopoldina in Schweinfurt gilt eine Besuchereinschränkung für die Intensivstation. Auf den Normalstationen gilt die Besucherregel von 14 bis 18 Uhr: 1/1/1, also pro Patient ein Besucher für eine Stunde. Das Universitätsklinikum Würzburg lässt ebenfalls nur einen Besucher pro Patient zu, wobei die zeitliche Beschränkung nicht auf eine Stunde limitiert ist. Diese Regelung gilt auch für das Klinikum Würzburg-Mitte mit dem Juliusspital und dem Missionsärztlichen Institut.