Corona: Sieben-Tage-Wert in Rhön-Grabfeld erneut kritisch

Der unterfränkische Landkreis Rhön-Grabfeld bleibt damit neben den nordrhein-westfälischen Städten Hamm und Remscheid sowie Berlin-Mitte einer von vier Corona-Hotspots in Deutschland. Aktuell (Stand 1.10, 15 Uhr) gibt es 64 Infektionen mit Covid-19, fünf Patienten befinden sich in stationärer Behandlung. Am Mittwochmorgen hatte der Inzidenz-Wert noch bei 40,2 gelegen. Ein Schwerpunkt der Neuinfektionen liege in einem Wohnheim in Mellrichstadt, so das zuständige Landratsamt. Der zuständige Krisenbeauftragte Dr. Jörg Geier gibt sich deshalb relativ gelassen. Alle Betroffenen seien schon vor ihrer Testung in Quarantäne gewesen, die möglichen Infektionsketten ließen sich gut zurückverfolgen.

Würzburg stabilisiert sich

Die Zahlen in allen anderen unterfränkischen Landkreisen bewegen sich auf einem weit niedrigeren Niveau. Auch in Würzburg sind die Infektionszahlen stark rückläufig. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner (Stand Donnerstag 7.30 Uhr) beträgt für die Stadt Würzburg 25,02 und für den Landkreis 12,36. Viele Sonder-Beschränkungen für Würzburg laufen deshalb zum heutigen 1. Oktober aus, teilte die Stadt mit. Die Würzburger Schüler müssten allerdings bis auf weiteres eine Mund-Nasenschutzmaske im Unterricht tragen. "Diese bis nächste Woche befristete Vorsichtsmaßnahme dient dem Schutz der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Gesellschaft", so Dr. Johann Löw, Leiter des staatlichen Gesundheitsamtes. Ziel sei es, den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten.

Fall in Aschaffenburger Kita

Die Stadt Aschaffenburg meldete am Donnerstagnachmittag einen Corona-Fall in einer Kita im Stadtteil Schweinheim. Weil wegen der Betreuungssituation und dem offenen Konzept des Kinderhauses St. Gertrud nahezu alle Mitarbeiter und Kinder als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft werden, bleibe das Kinderhaus zwei Wochen lang (bis 15.10.) geschlossen. Alle betroffenen Kontaktpersonen müssten sich in dieser Zeit in Quarantäne begeben, so die Stadt.

💡 Was bedeutet Sieben-Tage-Inzidenz?

Die Sieben-Tage-Inzidenz zeigt an, wie viele Menschen in einer Stadt oder einem Landkreis in einem Zeitraum von sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Um den Wert vergleichbar zu machen, wird er pro 100.000 Einwohner angegeben. Berechnet wird er ganz einfach: Man addiert die täglich gemeldeten Neuinfektionen der vorangegangenen sieben Tage, teilt die Summe durch die Einwohnerzahl von Stadt oder Landkreis und multipliziert dies mit 100.000. Im Mai haben Bund und Länder die Sieben-Tage-Inzidenz als Richtwert für lokale Corona-Maßnahmen festgelegt.

In Bayern gibt es einen Frühwarnwert: Ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen sollten Städte und Gemeinden Maßnahmen zur Eindämmung überprüfen. Ab dem bundesweiten Grenzwert von 50 Neuinfektionen sollten Lockerungen zurückgenommen werden. (BR24)