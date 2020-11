Seniorenheime entwickeln sich wieder zu Hotspots

Bereits in der ersten Corona-Welle hatten sich Senioren- und Pflegeheime zu Hotspots mit zahlreichen Infizierten und Toten entwickelt. Auch jetzt, in der zweiten Welle, steigen die Fallzahlen in bayerischen Heimen wieder.Wie schon zu Beginn der Pandemie nähmen derzeit die Erkrankungen unter älteren Menschen weiter zu, hatte das LGL in der vergangenen Woche mitgeteilt. Da diese häufiger einen schweren Covid-19-Verlauf erleiden, könne ebenso die Zahl der schweren Fälle und Todesfälle steigen, hieß es.

Viele Infizierte in Seniorenheim in Bogen

So haben sich in einem Seniorenheim in der niederbayerischen Stadt Bogen mehr als zwei Drittel der Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt. Nach einer Reihentestung im Heim des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) wurden am Donnerstag 36 neue Fälle gemeldet, wie das Landratsamt mitteilte. Damit seien nun 66 der 96 Bewohner positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Auch 27 der 84 Mitarbeiter der Einrichtung haben sich infiziert.

Diejenigen Bewohner, die noch nicht infiziert seien, blieben in dem Heim, das vorwiegend über Einzelzimmer verfüge, sagte ein Sprecher des Landratsamtes. Es ergebe keinen Sinn, die positiv Getesteten anderweitig unterzubringen. Die Durchseuchung sei schon zu groß, hieß es. Bisher seien bei dem Ausbruch, der vor etwa zwei Wochen begonnen habe, drei Bewohner gestorben.

Hohe Mortalitätsrate in Augsburg

Auch aus schwäbischen Heimen werden immer mehr Corona-Fälle gemeldet. So stieg in Augsburg die Mortalitätsrate unter Seniorinnen und Senioren erheblich an. Die Städtische Altenhilfe verzeichnet 14 Covid-Sterbefälle in den zurückliegenden sechs Tagen.

Der Landkreis Dillingen meldete am Freitag 45 neue Corona Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bei 197, gestern war sie noch bei 146. Etwa die Hälfte der Neuinfektionen sei auf einen Corona-Ausbruch im städtischen Seniorenheim in Wertingen zurückzuführen, so ein Sprecher des Landratsamts. Weitere Fälle werden aus Einrichtungen aus dem Landkreis Dillingen, Friedberg und Memmingen gemeldet.

90 Infizierte in Marktredwitz

In Oberfranken ist unter anderem das Seniorenheim Siebenstern in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel betroffen. Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks bestätigte eine Landratsamtssprecherin, dass die Zahl der Corona-Fälle nach Reihentestungen Anfang der Woche weiter gestiegen sind. Insgesamt sind rund 90 Bewohner und Mitarbeiter seit vergangener Woche positiv auf Covid-19 getestet worden.

In Hof ist laut Landratsamt eine Einrichtung vergleichsweise stärker betroffen: Im Seniorenheim "Haus am Klosterhof" stieg die Zahl der infizierten Personen gestern um zwei auf 18. In der Region Bamberg gebe es einzelne Fälle in einzelnen Heimen, heißt es vom dortigen Landratsamt, aber: "Das Ausbruchsgeschehen ist beherrschbar."

Maßnahmen oft schwer umsetzbar

Auch in Mittelfranken gibt es gehäufte Infektionen. So meldete zum Beispiel das Landratsamt in Roth mehrere Corona-Ausbrüche in Pflege- und Seniorenheimen. Viele Heime hätten deshalb die Zugangsmöglichkeiten für Besucher eingeschränkt. Wie Pressesprecherin Andrea Raithel dem BR mitteilte, sei die Lage zwar angespannt, aber durch den enormen Einsatz der Mitarbeitenden im Gesundheitsamt zu bewältigen.

Im Nürnberger Land gab es eine Häufung von Corona-Fällen in einem Senioren- und Pflegeheim, wo sich knapp ein Dutzend Mitarbeiter und drei Dutzend Bewohner infiziert haben. Ein Problem sei, dass einige Personen aufgrund ihrer Demenzerkrankung kaum dazu gebracht werden konnten, die Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, also sich beispielsweise zu isolieren, Maske zu tragen oder Abstände einzuhalten. Zwei über 85-Jährige sind nach einem Krankenhausaufenthalt mit beziehungsweise an der Infektion gestorben.

Auch ein Seniorenheim im unterfränkischen Ochsenfurt kämpft gegen Corona. Bisher infizierten sich dort 72 Bewohner, 17 starben. Auch 39 Mitarbeiter infizierten sich.

Verschärfte Besuchsregeln in Passau

In Passau - die Stadt ist nach dem Landkreis Hildburghausen in Thüringen derzeit Deutschlands Hotspot Nummer zwei - werden die Besuchsregeln für Altenheime noch einmal verschärft. Wer einen Angehörigen in einem Altenheim besuchen will, muss vorher einen Schnelltest machen und damit nachweisen, dass er nicht infiziert ist.

Zudem müssen Besucher FFP2-Masken tragen. Mitarbeiter müssen zudem verpflichtende, wöchentliche Schnelltests machen.

Suche nach Personal

Zugleich wird - auch in Krankenhäusern - ein Engpass beim Personal befürchtet. In der Frankenwaldklinik in Kronach arbeiten inzwischen auch Beschäftigte weiter, die Kontaktpersonen von Coronavirus-Infizierten sind. Die Mitarbeiter müssen sich vor und nach der Arbeit in häusliche Quarantäne begeben.

Weil immer mehr Pflegekräfte in Heimen infiziert sind oder in Quarantäne müssen, sucht zum Beispiel der Landkreis Landshut derzeit nach Personal. So sollen sich Menschen beim Landratsamt melden, die bereit sind "vorübergehend zum Beispiel im Rahmen einer kurzfristigen oder geringfügigen Beschäftigung auszuhelfen".

Mitarbeiter "fix und fertig"

Der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), Bernd Meurer, schlug unterdessen Alarm. Niemand könne erwarten, dass "wir mit Mitarbeitenden in Quarantäne gleichzeitig die pflegebedürftigen Menschen gut versorgen, reihenweise Schnelltests durchführen und auf Stand by stehen, um zusätzliche Besucher jederzeit zu testen."

"Ein Pflegeheim mit 100 Plätzen müsse auch jetzt mit 600 Besuchen im Monat umgehen. Da wirkt die Diskussion um die Zahl der Teilnehmer privater Weihnachtsfeiern nur noch skurril." Bernd Meurer vom Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste

Die Mitarbeiter in den Heimen seien "fix und fertig".