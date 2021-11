Corona-Selbsttests mancherorts ausverkauft

Im Internet häufen sich in diesen Tagen die Berichte von Kunden, die im Drogeriemarkt oder beim Discounter vergeblich nach Corona-Selbsttests fragen. An vielen Orten sind die begehrten Sets derzeit ausverkauft. Viele Kunden vermuten, dass der Wegfall der kostenlosen Corona-Schnelltests und die massiv steigenden Infektionszahlen schuld sind an der hohen Nachfrage.