Corona-Selbsttests: Erst für Schulen und Kitas, dann für alle

Erstmals sind in Deutschland Corona-Selbsttests zur Eigenanwendung freigegeben worden. Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute Morgen bekanntgab, hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Sonderzulassungen für drei Produkte erteilt.

Vorrang für Schulen und Kitas

Diese Tests sollen in Bayern zuerst vorrangig an Schulen und Kitas eingesetzt werden, um dort die Sicherheit zu erhöhe, teilte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek heute am Rand einer Landtagssitzung in München mit.

Für sie braucht es kein geschultes Personal mehr. Jeder kann damit selbständig mit einem Wattestäbchen eine Probe aus dem vorderen Nasenraum nehmen.

Verfügbarkeit erst nach und nach

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schränkte seine ursprüngliche Aussage, dass die Corona-Selbsttests schon in den nächsten Tagen auch bei Discountern erhältlich sein sollen, schnell wieder ein. Denn die Tests können erst ab der heutigen Zulassung nach und nach ausgeliefert werden.

Sie sollen aber baldmöglichst auch in Drogerien, Discountern und Apotheken erhältlich sein. Bisher ist noch unklar, was sie kosten sollen. Darum will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch noch keine Aussage darüber treffen, ob und in welcher Höhe die Selbsttests bezuschusst werden.