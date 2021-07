Corona-Schutzimpfungen: Impfzentren immer flexibler

Um möglichst viele Impfwillige zu erreichen, setzen Landratsämter, Gesundheitsämter und Impfzentren in Unterfranken auf mehr Flexibilität. An einigen Orten ist mittlerweile keine vorherige Terminvereinbarung nötig. Auch werden oftmals auch Auswärtige geimpft.

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier

In Bad Kissingen und Kitzingen werden Auswärtige geimpft

Ab Mittwoch soll es im Impfzentrum Bad Kissingen von 18 bis 20 Uhr mit Impfstoff von Johnson&Johnson geben. Geimpft werden kann dort jeder ab 18 Jahren – auch Personen die nicht im Landkreis Bad Kissingen wohnen. Es stehen etwa 150 Impfdosen zur Verfügung, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auch im Impfzentrum in Kitzingen können sich Auswärtige impfen lassen. Allerdings müssen sie vorher einen Termin vereinbart haben. Laut einer Sprecherin werden die Termine meist kurzfristig vergeben, sodass die Wartezeit nicht allzu lange sein sollte. Bei der Sonder-Impfaktion am vergangenen Wochenende wurden im Kitzinger Impfzentrum 149 Personen mit dem Wirkstoff von Johnson&Johnson geimpft.

"Was ihr wollt, wann ihr wollt" – Landkreis Miltenberg erhöht Impftempo

Im Landkreis Miltenberg startet unter dem Motto "Was ihr wollt, wann ihr wollt" eine neue Impfkampagne. Dem Landratsamt zufolge sind neben den Impfungen im Impfzentrum Miltenberg auch dezentrale Impfungen in mehreren Orten des Landkreises vorgesehen. Außerdem können sich Impfwillige, die mindestens zwölf Jahre alt sind, impfen lassen. Jugendliche müssen allerdings einen Sorgeberechtigten mitbringen. Auch Menschen, die nicht im Landkreis Miltenberg wohnen, können das Angebot wahrnehmen.

Im Impfzentrum in der Breitendieler Straße in Miltenberg kann man sich ab sofort ohne festen Termin impfen lassen. Außerdem kann man zwischen den Impfstoffen – Biontech, Moderna, Johnson&Johnson oder Astrazeneca – wählen. Wer bereits einen Termin im Impfzentrum für eine Impfung ausgemacht hat, kann beruhigt sein – dieser behält seine Gültigkeit. Wer eine Zweitimpfung bei seinem Haus- oder Facharzt nicht wahrnehmen kann, erhält auch diese im Impfzentrum mit dem passenden Impfstoff. Geöffnet ist das Impfzentrum von Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr, sowie am Samstag von 9 bis 16 Uhr.

Außerdem verkehrt ab dem 19. Juli ein Impfbus im Landkreis Miltenberg. Jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr hält er auf Supermarkt-Parkplätzen Station. Wer sich dort impfen lassen möchte, kann zwischen den Impfstoffen von Bionech (Zweifachimpfung) oder Johnson&Johnson (Einmalimpfung) wählen.

Impfen ohne Termin im Raum Schweinfurt

Für Stadt und Landkreis Schweinfurt gibt es bereits seit Montag die Möglichkeit des "Impfens ohne Registrierung und Termin" für Interessiert ab 16 Jahren - unabhängig vom Wohnort im Impfzentrum auf dem Volksfestplatz. Geimpft werden dort Impfstoffe von Biontech, Moderna und Johnson&Johnson. Laut der Stadt Schweinfurt stehen 2.238 Impfdosen von Biontech, 3.170 Impfdosen von Moderna und 855 Impfdosen von Johnson&Johnson zur Verfügung. "Am kommenden Mittwoch erhalten wir eine weitere Lieferung," schreibt die Stadt Schweinfurt auf Anfrage von BR24.

Stadt und Landkreis Würzburg setzen auf Mittagspause-Impfung

Vom 13. bis 17. Juli können Impfwillige, die über 16 Jahre alt sind, zwischen 12 und 15 Uhr ohne Termin eine Impfung in einem der beiden Impfzentren von Stadt und Landkreis Würzburg bekommen. In beiden Impfzentren (Talavera und Giebelstadt) stehen Kontingente von Moderna und Biontech dafür bereit. Die Impfwilligen werden gebeten, sich vor ihrem Termin unter www.impfzentren.bayern zu registrieren. Dann müssen persönliche Daten nicht vor Ort erfasst werden. Es können sich auch Interessierte impfen lassen, die nicht in Stadt oder Landkreis wohnen.

Weitere Sonder-Impfaktionen im Raum Aschaffenburg

Am 16. und 17. Juli findet in der Aschaffenburger Stadthalle eine Sonder-Impfaktion statt. Alle Interessierten können sich ohne Terminvereinbarung zwischen 9 und 15 Uhr mit dem Impfstoff Johnson&Johnson impfen lassen. Die an den Juliwochenenden stattfindenden Sonder-Impfaktionen im Impfzentrum in Hösbach werden ergänzt: Für die Wochenenden vom 17. bis 18. und 24. bis 25. Juli steht neben Astrazeneca auch wieder Johnson&Johnson zur Auswahl. Ursprünglich wurde Johnson&Johnson nur am ersten Juliwochenende angeboten. Die Sonderimpfaktionen finden von 18 bis 22 Uhr im Impfzentrum in Hösbach statt. Daneben besteht die Möglichkeit, sich im Impfzentrum in Hösbach ohne Termin täglich von 8 bis 17 Uhr mit den Impfstoffen Biontech und Moderna impfen zu lassen.

Sonderimpfaktionen auch im Landkreis Haßberge

Am Freitag, 16. Juli, haben Bürger ab 18 Jahren auf dem Marktplatz in Haßfurt die Gelegenheit, sich von 13.00-16.00 Uhr mit Johnson&Johnson impfen zu lassen. Bitte Impfpass und Lichtbildausweis mitbringen, sagt das Landratsamt. Am Sonntag. 18. Juli bieten die beiden Impfzentren in Zeil (mit Biontech und Johnson&Johnson) und in Hofheim (Moderna, Biontech und Johnson&Johnson) jeweils von 8.30 bis 11. 30 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr Sondertermine ohne vorherige Registrierung an. Sie richten sich an über 16-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Haßberge.

Sonder-Impfaktionen im Landkreis Main-Spessart werden fortgesetzt

Auch im Landkreis Main-Spessart sind weitere Impfaktionen geplant. Dort wurde jetzt am Wochenende über die Hälfte einer Sonderlieferung Johnson und Johnson mit 550 Dosen verimpft. Wann die restlichen Dosen verimpft werden, wird noch bekanntgegeben. Es solle einen unkomplizierten, niederschwelligen Zugang zur Impfung geben, so lautet die Auskunft der Pressestelle des Landratsamts Main-Spessart.

Vorerst Impfung nur mit Termin im Landkreis Rhön-Grabfeld

Wie das Landratsamt in Bad Neustadt mitteilt, werden im Impfzentrum für den im Landkreis Rhön-Grabfeld nur Personen geimpft, die vorab einen Termin vereinbart haben. Laut einer Sprecherin werden die Termine jedoch zeitnah vergeben. Auch würden die Wünsche der Impfwilligen möglichst berücksichtigt. Bei der Sonder-Impfaktion am vergangenen Wochenende mit dem Wirkstoff von Johnson&Johnson dagegen war keine Terminvereinbarung nötig gewesen.